 

Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

01.09.2023, 10:45, Новости дня
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Силами противовоздушной обороны пресечена очередная попытка прорыва беспилотного летательного аппарата к Москве. Дрон уничтожен рядом с подмосковными Люберцами, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место уничтожения беспилотника прибыли сотрудники экстренных служб.

“Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!” – подчеркнул Собянин.

Ранее силы ПВО уничтожили беспилотники в Рузском и Можайском районах Московской области, а также в окрестностях Красногорска и Часцов. Пострадавших в результате инцидентов нет.


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