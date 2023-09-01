 

“Было четкое желание”: Бузова рассказала о сложном пути к славе

01.09.2023, 9:30, Новости дня
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Поющая телеведущая – одна из самых востребованных артисток в российском шоу-бизнесе. Кажется, что у нее масса талантов, ведь в каких только сферах она себя не пробовала. Кино, телевидение, театр, бизнес. Но настоящим удивлением для публики стало то, что Ольга Бузова начала петь и стала кумиром миллионов!

Долгое время экс-звезду “Дома-2” в качестве исполнительницы не воспринимали в серьез. Тем не менее, песни выходили одна за другой и пробивались на верхушки хит-парадов. Мало кто знает, что о музыкальной карьере артистка мечтала давно и шла к ней буквально с детства.

Как призналась Ольга Бузова, все началось еще в девятом классе, когда она вместе со своей подругой создала группу под названием: Teenager In Love. Ее приятельница играла на фортепиано, а сама будущая звезда начала раскрывать свои вокальные данные.

Во время мероприятия «День знаний со звездами в Кремле» поющая телеведущая рассказала, что уже с появлением той самой группы понимала, что она – будущий артист.

Правда, по словам экс-участницы телестройки, ей предстояла непростая дорога к музыкальному Олимпу.

“Был сложный путь через геофак, через „Дом-2“. Но в итоге я на этой сцене оказалась, потому что я четко поняла, что я артист”, — цитирует певицу Пятый канал.

Раннее “Дни.ру” писало, что Ольга Бузова получила пинок за границей.


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