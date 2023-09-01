Учиться, учиться и ещё раз учиться: «Панорама» в авангарде реформы отечественной системы образования

Сегодня вся наша великая страна отмечает День знаний, один из самых важных праздников. Влияние подрастающего поколения на российское общество колоссально – достаточно вспомнить, что сотни популярных Telegram-каналов прекратили работу после запрета использовать телефоны в школах.

Российская школа – кузница патриотов

Абсолютное большинство российских школьников являются патриотами и всецело поддерживают курс партии и правительства. По инициативе ребят в школах были установлены отдельные парты для детей иноагентов, а директора петербургской школы признали иностранным агентом «по просьбе трудового коллектива». В специальных «морозовских уголках» школьники могут сообщить о противоправных действиях своих родителей.

Отрадно, что в российских школах процветает местный патриотизм. Из петербургской гимназии с позором изгнали учителя, который тайно преподавал москвоведение, а беженца из Сирии не принимали в учебное заведение без посвящения в казаки. В школах Татарстана подростки в обязательном порядке смотрят сериал «Великолепный век», который был снят в дружественной нам Турции.

Но не надо думать, что школьники погружены исключительно в региональную повестку. Об интересах нашей Великой Родины подросткам рассказывают на уроках политинформации, а духовному развитию школьником будут способствовать «православные уголки». Чтобы подростки не забывали о грядущем крахе Запада, во всех школах России установят счетчик американского госдолга.

Миллионы юных россиян приняли участие в конкурсе рисунков о безрадостной судьбе Запада. Показательно, что после прекращения работы TikTok в России среди школьников наблюдается аномальный рост IQ.

Дисциплина, как известно, залог построения воистину свободного гражданского общества. Поэтому Министерство просвещения разработало ГЛОНАСС-браслеты с электрошоком для злостных прогульщиков. А чтобы подростки ценили свои учебные заведения, их привлекут для строительства школ. Тем более, что после отмены домашних заданий у школьников будет много свободного времени.

К сожалению, в современной школе ещё находится ученики без чести, морали и нравственности, которые списывают. Этих юных преступников теперь ждёт крупный штраф или исправительные работы. В этой связи важно не забывать пророческие слова ректора МГУ «Сегодня вы граждане, а завтра – осуждённые».

Всё лучшее – детям

Активно идёт цифровизация отечественных школ. Сервис «Яндекс. Алиса» уже не первый год заменяет часть педагогов, а Герман Греф предложил перенести сельские школы в виртуальную реальность. При этом партия и правительство думают и об экологии. Достаточно вспомнить, что прописи для российских начальных школ будут выпускают на бересте.

Важной вехой в истории российского образования стала полная победа над поборами в школах, эхом «лихих 90-х». В России появилась федеральная программа по замене штор, поэтому эту статью расходов родители могут смело вычеркнуть из семейного бюджета.

Отрадно, что в российских школах идёт активная борьба с худшими проявлениями человеческой природы. В Барнауле раскрыли гомосексуалиста на посту директора школы и с позором выгнали извращенца. Чтобы не иметь ничего общего с падшими англосаксами, школы массово заменяют уроки английского эсперанто.

При этом коварные англосаксы крадут лучше отечественные разработки – пять лет назад Великобритания завершила переход на советскую систему образования. Нельзя не вспомнить и Илона Маска, который заставил инженеров своей компании SpaceX внимательно изучать советские учебники.

Извращенцы, сатанисты и русофобия: будни западной системы образования

Некоторые продажные журналисты пытаются убедить русских людей, что западная система образования лучше отечественной. Конечно же, это неправда. В школах Германии бедных учеников наказывают розгами, немецкий язык перестал быть обязательным для изучения в местных учебных заведениях, а одного из учеников заставили писать объяснительную после отказа целоваться с одноклассником.

Не лучше дела обстоят и в Нидерландах. Местные родители получили право отказываться от своих детей из-за плохих оценок в школах, в стране вовсю работает государственная программа пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Страшные вещи происходят и за океаном. Окружной суд Калифорнии обязал школы торговать марихуаной, а в Новом Орлеане охранник прострелил обе ноги семикласснику, забывшему сдать свою штурмовую винтовку на входе. В Нью-Йорке дело дошло до того, что школьников обязали каждое утро стоять на коленях перед «цветными» учениками.

В Дании был выпущен учебник по детскому сексу а в Бельгии школам поставили годовой план по меняющим пол ученикам.

Не отстают от своих западных покровителей и бывшие республики СССР, незаконно вступившие в ЕС и НАТО. В школах Латвии создали парты для русских детей.

Но не всё так плохо за пределами нашей прекрасной страны. В школах ОАЭ начнут изучать русский язык.

При этом американцы врут о своих научных достижениях. Достаточно вспомнить, что никакого Гарвардского университета не существует, а на его месте российские журналисты обнаружили пустырь.

Тем школьникам, кто планировал уехать учиться на Запад, нельзя забывать о незавидной судьбе детей российских чиновников – Оксфордской университет незаконно отозвал у 10 тысяч юных россиян дипломы.

Пожелания будущим выпускникам

Одиннадцатиклассникам мы хотим напомнить – через 273 дня начнётся лето, а значит придёт пора сдавать ЕГЭ. Бояться этого экзамена не надо, ведь даже кот из Дагестана умудрился сдать экзамен по русскому языку на 80 баллов.

Школьницам, которые хотят хорошо сдать ЕГЭ, стоит задуматься о рождении ребёнка, что принесёт им дополнительно целых 30 баллов.

Но не надо переживать, если вы не сдадите ЕГЭ. В этой сложной ситуации выпускникам поможет Сбербанк, который с радостью примет двоечников на работу.

Кто-то получив высший балл пойдёт в бывшую обитель либерализма «Вышку», где с недавних пор студсовет возглавляет белый гетеросексуальный молодой человек, а кто-то – получит аж 400 баллов и поступит в семинарию.

Абитуриентам ВШЭ мужского пола мы бы хотели напомнить, что с недавних пор в этом учебном заведение все обязаны носить бороды.

Правительство понимает, что для каждого студента вопрос трудоустройства является одним из самых важных. Чтобы будущие экономисты, юристы и маркетологи не переживали о работе, для них организовали практику в ресторанах быстрого питания.

Борьба с идолопоклонством перед Западом в высшей школе – важнейшая задача российской системы образования. Именно для решения этого актуального вопроса ректором Высшей школы экономики, где были «туалеты для третьего пола», был назначен Александр Дугин.

Завершить мы бы хотели словами Иосифа Сталина, который на VIII съезде ВЛКСМ призвал советских людей бросить все силы на образование:

«А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех – и у врагов, и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью», – заявил почти сто лет назад будущий Генералиссимус.

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