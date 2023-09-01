Использование подключенных к интернету устройств в ЕС активно растет

Использование подключенных к интернету устройств в Европейском союзе (ЕС) продолжает активно расширяться, как свидетельствуют последние данные Евростата. В 2022 году наблюдается заметный прирост в использовании таких устройств, при этом особенно выделяются умные телевизоры и носимые гаджеты.

Умные телевизоры пользуются всё большей популярностью среди жителей ЕС. В 2022 году доля граждан, использующих умные телевизоры, составила 52%, что на 9 процентных пунктов выше, чем в 2020 году. Этот тренд является значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими годами.

Также впечатляющий рост замечен в сфере носимых устройств, таких как смарт-часы, фитнес-браслеты, подключаемые очки и наушники. Если в 2020 году только 17% жителей использовали подобные гаджеты, то в 2022 году эта доля выросла до 26%, что является важным показателем развития этой области.

Следует отметить, что рост использования таких устройств сопровождается увеличением объема генерируемых ими данных. Этот факт побуждает власти рассматривать более точные режимы их использования. Для эффективной интеграции данных в экономику, Еврокомиссия представила проект закона о данных (Data Act). Этот законопроект ориентирован на регулирование оборота обезличенных данных, собранных от подключенных устройств, с целью упростить доступ к данным для граждан и бизнеса.

Важным аспектом в использовании подключенных устройств является учет тех, кто всё еще не воспользовался ими. Согласно Евростату, значительная часть населения ЕС не использовала подключенные устройства даже в 2022 году. Основная причина — отсутствие необходимости, что подчеркивают 41% опрошенных жителей.

Кроме того, высокая стоимость устройств также является барьером для вовлечения большей аудитории. Однако этот фактор уступил на 1 процентный пункт по сравнению с 2020 годом и составил 10%. Опасения относительно конфиденциальности и защиты личных данных также оказывают влияние на решение граждан использовать подключенные устройства, но доля людей, высказывающих эти опасения, снизилась на 3 процентных пункта до 8%.

Согласно экспертам Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, глобальный спрос на решения в области интернета вещей ожидается значительно возрастет к 2030 году. Ожидается, что спрос составит более $620 млрд, увеличившись почти в 3,5 раза за десять лет. Рост спроса также приводит к увеличению объема информации в сетях интернета вещей.

Для поддержания и стимулирования развития экономики данных, Еврокомиссия представила законопроект о данных (Data Act). Данный законопроект нацелен на регулирование использования обезличенных данных, собранных от подключенных устройств. В июне 2023 года правила реализации данного законопроекта были предварительно согласованы между руководством Совета ЕС и представителями Европарламента, что подразумевает улучшение доступа к данным для всех участников рынка и обеспечение дальнейшего роста экономики данных.