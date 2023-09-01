Здоровье превыше всего: какие продукты не стоит покупать в супермаркете

Покупая такие продукты, как хлеб, сыр, рыбу, орехи или сладости, следует быть предельно внимательными. Так, к примеру, хлеб стоит покупать исключительно в упакованном виде.

Орехи также не рекомендуется покупать без упаковки. Орехи в открытом виде могут подвергаться окислению. После этого они не просто теряют вкус, а вовсе становятся горькими. Кроме того, без упаковки орехи могут стать мишенью для насекомых и грызунов.

Конфеты и печенье тоже продают без упаковки, хотя таких случаев становится все меньше. При транспортировке они подвергаются воздействию и выглядят в магазинах чаще всего не лучшим образом.

“А еще в таком виде они опасны для здоровья, так как ежесекундно собирают на себе пыль, которую потом не смоешь, как это можно сделать с фруктами”, — цитирует товароведа Валентину Яковенко интернет-издание “Подмосковье сегодня”.