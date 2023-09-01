Опубликованы «лучшие фотографии Несси», на которых видно нечто змееподобное

51-летняя Чи Келли сумела сделать фотографии странного змееподобного существа в шотландском озере Лох-Несс, которые уже называют лучшими снимками Несси за всю историю. Эти фото Келли сделала еще в 2018 году, но не решалась их публиковать до недавнего времени из-за боязни насмешек.

Напомним, в прошлые выходные на озере Лох-Несс были проведены самые масштабные поиски Несси за последние полвека и только тогда одному человеку удалось убедить Келли показать снимки общественности.

Чи Келли с мужем Скоттом и дочерью Элис в августе 2018 года приехала отдыхать в Шотландию на озеро Лох-Несс. 13 августа они находились на берегу и Келли начала фотографировать окрестности озера.

“Я просто делала снимки своим фотоаппаратом Canon, и когда снимала нашу дочь Элис, которой тогда было пять лет, то увидела, как примерно в 200 метрах от берега справа налево с постоянной скоростью плыло это существо. Временами оно крутилось. Мы так и не увидели головы или шеи. Через пару минут оно просто исчезло, и мы его больше никогда не видели”, – рассказала она в интервью The Telegraph.

Тем не менее, на одном из снимков можно увидеть нечно, похожее на голову, большую голову как у дракона или динозавра.

На другом снимке видно нечто, похожее на пятнистое тело большого питона, свернувшееся кольцами в воде.

Хотя Келли и ее родные не видели существо в полный размер, они оценили, что видимые части его тела были в длину чуть менее двух метров.

“Сначала я подумала, что это выдра, или две выдры, или тюлень, но мы так и не увидели головы, и оно не выныривало, чтобы глотнуть воздуха. И оно совершало странное движение на поверхности. Мы при этом не слышали никаких звуков. А под поверхностью воды было видно какие-то странные очертания. Я не могла различить какого оно было цвета, так как вода была темной. Я не знаю, что это было, но это определенно было какое-то животное. В то время я не хотела подвергаться публичным насмешкам, обнародовав эти фотографии. То, что я видела, было похоже на змею”, – рассказывает Келли.

Первым человеком, кроме своей семьи, которому Чи Келли решилась показать эти фото, был Стив Фелтхэм, который посвятил поискам Несси 30 лет своей жизни.

Он настолько “одержим” монстром Лох-Несского озера, что в 1991 году уволился с работы и продал свой дом.

“Это самые захватывающие снимки Несси, которые я видел. Это именно те снимки, которые я сам хотел сделать в течение трех десятилетий. Редко можно увидеть что-то настолько четкое на поверхности озера. Нам повезло, что Келли наконец решила обнародовать эту информацию. Я дважды разговаривал с нею, и ее фото абсолютно подлинные. И я убедил ее и ее мужа, что эти снимки настолько важны, что они должны показать их всем. Они сами хотят, чтобы это было расследовано. Это определенно не плавающее бревно, это живое существо, и оно совершенно необъяснимо”, – говорит Фелтхэм.