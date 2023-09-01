Доктор Лонг : Жизнь после смерти существует

Основатель Исследовательского фонда околосмертных переживаний Джеффри Лонг заявил, что несомненно верит в существование загробной жизни после изучения более 5000 случаев околосмертных переживаний (ОСП).

Доктор Лонг, работающий радиационным онкологом в США, уже долгие годы изучает все аспекты ОСП, собирая и анализируя истории людей, переживших близкую смерть.

Доктор Лонг определяет околосмертные переживания как осознанный опыт людей, находящихся в коматозном состоянии или практически мертвых, но сохраняющих восприятие и способность взаимодействовать с окружающим миром. В своей работе он выявил несколько общих закономерностей в околосмертных переживаниях. Одна из них заключается в том, что многие люди, пережившие ОСП, сообщают о выходе из своего тела и наблюдении за окружающими событиями.

Например, доктор Лонг описывает случай женщины, которая потеряла сознание во время верховой езды, но утверждала, что ее сознание путешествовало вместе с лошадью, а затем точно описывала события, происходившие в сарае, хотя ее физического тела там не было.

Некоторые люди также рассказывали о переносе в другое царство или о прохождении через яркий туннель с ярким светом. Кроме того, некоторые утверждали, что встречались с умершими близкими, а другие отмечали, что их жизнь «промелькнула у них перед глазами».

Хотя многие из этих впечатлений могут показаться шаблонными, как из голливудского фильма, доктор Лонг отмечает, что околосмертные переживания также описывали дети, которые еще не могли знать о таких сценах. Но до сих пор не существует научного объяснения этим феноменам.

Доктор Лонг говорит, что почитал много исследований о мозге и рассмотрел все возможные научные объяснения околосмертных переживаний, но ни одно из них не может полностью объяснить эти явления. Он с уверенностью заявляет, что перед лицом неопровержимых доказательств он пришел к выводу, что жизнь после смерти безусловно существует.