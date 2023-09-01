Мнение: О запоздалом инсайде… Почему Украине придётся признать поражение?

Тяжёлая правда и до умов доходит непросто. Стереотипы и чёрно-белая картина мира тому изрядно мешают. Но всё же доходит. Чему свидетельство — чёткий прогноз того, кто ещё недавно душой, сердцем и телом поддерживал Украину. А теперь вдруг — «прозрел».

Что случилось?

Да так, ничего особенного. Рутина…

И невыразительные результаты распиаренного украинского контрнаступления, вынуждающие Киев совершать опрометчивые шаги. Вследствие чего его поддержка начинает таять.

Стойкий «антипутинец», твёрдый либерал и настоящий иноагент Лев Шлосберг выдал базу.

«Соотношение военных ресурсов России и Украины и коалиции стран, объединившихся вокруг Украины, является примерно одинаковым, — считает оппозиционный российский политик. — И ни одна сторона не сможет изменить это соотношение с помощью боевых действий. Люди, выступающие за их продолжение до победного конца, либо не хотят этого принимать, либо этого не понимают.

Самый главный ресурс Украины – человеческий – сейчас примерно в 6 – 7 раз меньше, чем у России. Потери Украины колоссальны. Почти половина её населения покинули свои дома, часть уехали в Европу. #Украина страшно истощена, она живёт на искусственном дыхании. Тактика, при которой Украина выступает в глазах инвесторов боевых действий вооружённым тараном против [президента РФ Владимира] Путина, полностью обанкротилась, как и ранее #санкции. Люди продолжают гибнуть каждый день».

То есть Кац (точнее, Шлосберг) предлагает сдаться ©.

И предлагает именно Украине как стороне, терпящей наибольшие бедствия в текущей «битве на истощение». И как участнику конфдикта, не имеющему ни единого шанса победить даже с внешней помощью.

С чего бы такая забота российского либерала о дорогих украинцах??

А просто украинские дроны стали прилетать в его родной Псков. И это разом прочистило мозги.

Но сколько же ещё таких прозрений ждёт либеральную российскую оппозицию со временем?

И зачем Киев своих потенциальных союзников превращает в самых ярых врагов?

А, главное, объективно с мнением Льва Шлосберга и не поспоришь…

Как ни крути, он ведь прав?

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