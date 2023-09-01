Мнение: Последний день лета в Шоколаднице

В этот раз в Шоколаднице был аншлаг, явилось аж 10 человек, пришлось сдвигать столики. Пообщались за жизнь просто дивно, единственно, что меня удручило – не было женского пола, если только не считать маленькой (9 лет) и очаровательной дочки одного из читателей: папа в тельняшке, отрекомендовавшийся финансистом, притащил ее с ее дня рождения, так хотел успеть за книжкой! Папа по имени Иван говорил просто не умолкая, дочка же была удивление тихая, серьезная и только хлопала огромными глазищами. Подрастает смена!

Еще из приятного – в кои-то веки мои посиделки в Шоколаднице почтил своим присутствием Митя Ольшанский. Тут получилось забавно: в последнее время мы с ним довольно часто встречались в комментариях в том же ФБ, но при этом практически никогда прежде – в реале; и вот буквально вчера я его встретил… на улице возле Таганки. Натурально – иду от метро по делам, летний жаркий день, навстречу парень в очках с большими диоптриями, я пригляделся – ба! Ольшанский! И, что еще забавнее, он меня тоже сразу узнал!

Считаю, что так вот встретить виртуального знакомого в 12-миллионном городе, просто гуляя по улице – дорогого стоит. В общем, пригласил его за книжкой в Шоколадницу, в итоге знаменитый экс-главред Русской Жизни и свирепый гонитель будущего отца трех детей Галковского очень украсил наше собрание. А был еще Паша, рассказавший, как он весной ездил на сафари в Кению, был таинственный Александр, приходил коллега Тимофей с товарищем, который тоже заинтересовался “Эмпатией”…

Аккурат по ходу наших бесед за тремя чайниками разного чая пришло известие об аресте Куршина, телеграмера и ополченца. Мы как раз обсуждали президентские амбиции Стрелкова (Митя осудил, сказав, что такое копирование Трампа Стрелкова до добра точно не доведет) – и этот арест на Ленинградском вокзале напомнил о тщетности всех попыток укрыться в Шоколаднице от подступающей зимы.

Для этого весною ранней

Со мною сходятся друзья.

И наши вечера – прощанья,

Пирушки наши – завещанья,

Чтоб тайная струя страданья

Согрела холод бытия.