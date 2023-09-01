Рупор кремлевской пропаганды: Если вы чувствуете себя бесполезным

Если вы чувствуете себя бесполезным, то помните: США понадобились 4 президента, тысячи жизней, триллионы долларов и 20 лет чтобы поменять в Афганистане Талибан на Талибан (с)

Так сказать к очередной годовщине бегства США из Афганистана и победе Талибана в Афганской войне.

PS. Ну формально на производство наркотиков что-то отбили.

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