 

Рупор кремлевской пропаганды: Если вы чувствуете себя бесполезным

01.09.2023, 1:25, Разное
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Если вы чувствуете себя бесполезным, то помните: США понадобились 4 президента, тысячи жизней, триллионы долларов и 20 лет чтобы поменять в Афганистане Талибан на Талибан (с)

Так сказать к очередной годовщине бегства США из Афганистана и победе Талибана в Афганской войне.

PS. Ну формально на производство наркотиков что-то отбили.

Источник: Colonel Cassad


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