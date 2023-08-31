 

Глава МИД Австрии – Вена не будет вооружать Киев и не согласна с увеличением военной поддержки Украины

31.08.2023, 23:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам австрийского министра иностранных дел, Австрия не поставляет оружие на Украину и не собирается делать этого в будущем, пишет газета Heute. По его словам, это несовместимо с австрийским нейтралитетом. Кроме того, Австрия не согласна с планами по значительному увеличению Европейского фонда мира, из которого в основном финансируются поставки оружия и миссии по обучению военных.


AP

Весной ЕС пообещал в течение года предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов, из которых, по официальным данным Брюсселя, на сегодняшний день поставлено около четверти. Как отмечает австрийская газета Heute, военная помощь стоит немалых денег, поэтому Европейский фонд мира, из которого в основном финансируются поставки оружия и миссии по обучению военных, планируется существенно увеличить. «Мы с этим не согласны», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Позиция Австрии ясна. Мы не поставляем оружие — и не будем делать этого в будущем», — подчеркнул он в беседе с журналистами. Однако Шалленберг утверждает, что, поскольку конца российской спецоперации на Украине пока не видно, Европе потребуется много терпения.

В связи с тем, что военная помощь требует больших затрат, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель хочет добиться значительного увеличения Европейского фонда мира: в течение следующих четырёх лет верховный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам намерен собрать со стран-членов €20 млрд.

Между тем, с 2021 года Австрия перечислила в Европейский фонд мира уже €153 миллионов для укрепления безопасности и обороноспособности ЕС и поддержания мира во всём мире. «Но это не на вооружение или его финансирование, мы в этом не участвуем, подчеркнул австрийский министр иностранных дел. — Это несовместимо с нашим нейтралитетом». Шалленберг отдельно отметил, что Австрия участвует исключительно в гуманитарных миссиях.

Как отмечает издание, вопрос о том, возможны ли в обозримом будущем переговоры на высоком дипломатическом уровне о прекращении конфликта на Украине, пока остаётся открытым. С точки зрения ЕС, очевидно, что только Украина может решать, когда и о чём вести переговоры, что ещё раз подчеркнул Шалленберг. «Это не может быть мир, продиктованный Россией. В конечном счёте, именно Киев должен решить, когда сделать этот шаг. Это не может быть решение без Украины», — убеждён он.

В двухдневных неформальных переговорах в испанском Толедо также принимают участие министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет австрийская газета Heute.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

31.08 / Загремел в больницу: Киркоров стал жертвой врачебной ошибки

31.08 / Ирригатор от Felfri: забота о вашей улыбке на новом уровне

31.08 / Kidditoy запускают игрушки по мотивам героев мультфильмов

31.08 / Trust Group: отзывы клиентов компании о лучших странах для ведения бизнеса

31.08 / “Злоупотребляет”: кем стала Пугачева в Израиле

31.08 / Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

31.08 / “Было ошеломительно”: поникшая Высоцкая объявила о прощании

31.08 / Interia – российские «Ланцеты» стали настоящим кошмаром для украинских солдат

31.08 / Развод неминуем: 5 главных ошибок в выборе жены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика