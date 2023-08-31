Глава МИД Австрии – Вена не будет вооружать Киев и не согласна с увеличением военной поддержки Украины

По словам австрийского министра иностранных дел, Австрия не поставляет оружие на Украину и не собирается делать этого в будущем, пишет газета Heute. По его словам, это несовместимо с австрийским нейтралитетом. Кроме того, Австрия не согласна с планами по значительному увеличению Европейского фонда мира, из которого в основном финансируются поставки оружия и миссии по обучению военных.



AP

Весной ЕС пообещал в течение года предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов, из которых, по официальным данным Брюсселя, на сегодняшний день поставлено около четверти. Как отмечает австрийская газета Heute, военная помощь стоит немалых денег, поэтому Европейский фонд мира, из которого в основном финансируются поставки оружия и миссии по обучению военных, планируется существенно увеличить. «Мы с этим не согласны», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Позиция Австрии ясна. Мы не поставляем оружие — и не будем делать этого в будущем», — подчеркнул он в беседе с журналистами. Однако Шалленберг утверждает, что, поскольку конца российской спецоперации на Украине пока не видно, Европе потребуется много терпения.

В связи с тем, что военная помощь требует больших затрат, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель хочет добиться значительного увеличения Европейского фонда мира: в течение следующих четырёх лет верховный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам намерен собрать со стран-членов €20 млрд.

Между тем, с 2021 года Австрия перечислила в Европейский фонд мира уже €153 миллионов для укрепления безопасности и обороноспособности ЕС и поддержания мира во всём мире. «Но это не на вооружение или его финансирование, мы в этом не участвуем, — подчеркнул австрийский министр иностранных дел. — Это несовместимо с нашим нейтралитетом». Шалленберг отдельно отметил, что Австрия участвует исключительно в гуманитарных миссиях.

Как отмечает издание, вопрос о том, возможны ли в обозримом будущем переговоры на высоком дипломатическом уровне о прекращении конфликта на Украине, пока остаётся открытым. С точки зрения ЕС, очевидно, что только Украина может решать, когда и о чём вести переговоры, что ещё раз подчеркнул Шалленберг. «Это не может быть мир, продиктованный Россией. В конечном счёте, именно Киев должен решить, когда сделать этот шаг. Это не может быть решение без Украины», — убеждён он.

В двухдневных неформальных переговорах в испанском Толедо также принимают участие министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет австрийская газета Heute.

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