Мнение: Разгрузка перегруженного Транссиба, самая длинная частная ж/д в России и рост угольной отрасли

1. Загрузка Транссибирской магистрали и БАМа близка к своему пределу. Чтобы увеличить пропускную способность, придётся как следует вложиться — надо строить новые пути, мосты и тоннели в Сибири. Покуда эти работы ведутся, приходится отправлять наиболее востребованные грузы обходными маршрутами. В том числе делая крюк по Северному морскому пути (ссылка):



Обычно уголь в Китай отгружали по железным дорогам Сибири и Дальнего Востока, однако в 2023 году партию из 30 тысяч тонн запланировали отправить по гораздо более длинному пути — более 11 000 километров (источник).

Для оправки груза будет использоваться Енисей, перевалка будет происходить в Красноярске и Лесосибирске (чуть севернее Красноярска).

Далее по речному пути партия отправится в Усть-Порт, в сторону Енисейского залива, а затем маршрут пройдет вдоль континентальной части России в восточной части СМП, через прибрежные воды Чукотки, Камчатки, Сахалина, а затем и Корейского полуострова.

Для чего партию угля решили отправить по такому длинному пути?

Во-первых, это пилотная отправка для тестирования транспортировки ресурса по внутренним водам России к Северному морскому пути — это позволит дать дополнительную загрузку его мощностей. Протестируется и инфраструктура портов в Красноярске, Лесосибирске, Усть-Порте и других перевалочных пунктах.

Во-вторых, торговля по СМП и рекам России позволит частично разгрузить восточные железные дороги так называемого Восточного полигона РЖД — это Транссиб и БАМ (источник). Сейчас дороги востока модернизируют, чтобы увеличить пропускную способность, но все же загрузка на них высокая. Тем более на фоне роста торгового оборота между Россией и Поднебесной — транспортная инфраструктура загружается не только углем, но и другими ресурсами и товарами.

2. В России строят не только государственные, но и частные железные дороги (ссылка):





Частная железная дорога в России? Это реально? Еще как! Свыше тысячи километров железнодорожных путей (с учетом веток) пройдет через два российских региона (Якутию и Хабаровский край): от Эльгинского угольного месторождения до берега Охотского моря, где расположен морской терминал.

Этот путь обещает стать самой длиной частной железной дорогой в России.

Ее заказчиком выступила угольная компания ООО «УК «ЭЛСИ», которая заинтересована в поставках до 30 миллионов тонн добываемого угля в год в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

После строительства ТЖД общая протяженность железной дороги, принадлежащей компании, включая ж/д ветку Эльга-Улак, составит около 1300 км.

Новый рубеж строительства «отбили» в начале августа — уложено первые 200 километров: 60 со стороны мыса Манорский в Хабаровском крае, и 140 – со стороны угольного месторождения.

Справочно: Эльга – это крупнейшее месторождение твердого коксующегося угля на юго-востоке Якутии. Оно является частью Токинского угольного бассейна. Разведанные запасы этого бассейна превышают 40 млрд тонн, а самой Эльги – 2,2 млрд тонн.

3. Не только в Европе сейчас спешно открывают/перезапускают угольные электростанции. Это также происходит по всей Азии. А ещё пару лет назад говорили, что зелёная идеология была как никогда близка к глобальной победе… Но теперь мы видим совершенно иное (ссылка):

Страны АТР наращивают угольную генерацию, игнорируя зеленую повестку.

В Индии за первое полугодие 2023 г. было введено в эксплуатацию 3,1 гигаватта (ГВт) мощности угольных теплоэлектростанций (ТЭС) – в полтора раза больше, чем за двенадцать месяцев 2022 г. (2 ГВт).

Страна по этому показателю заняла второе место в мире, уступив только Китаю, где за первую половину 2023 г. было введено в строй 17 ГВт угольных ТЭС (против 27,2 ГВт за весь 2022 г.), следует из данных Global Energy Monitor.

Третье место по вводу угольных ТЭС заняла Япония (1,8 ГВт), а четвертое и пятое – Пакистан (1,3 ГВт) и Вьетнам (1,2 ГВт) соответственно.