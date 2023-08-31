Рупор кремлевской пропаганды: Ну что, допрыгался?

В лесу что-то сдохло и сегодня в Москве задержали Куршина, который вел телеграм-каналам Moscow Calling или как его еще называли ЦИПСО Calling.

Жалобы в ФСБ с требованием арестовать и посадить Куршина были еще осенью прошлого года, но система особо не чесалась по этому поводу, но наконец-то дозрела.

Задержанный администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин отправлен в ИВС, у него дома прошёл обыск. Также установлено, что Куршин не только дискредитировал ВС РФ, но и активно угрожал девушкам, которые не хотели строить с ним отношения.

По нашим данным, ещё три года он угрожал девушке Елене, что выложит её интимные фотографии в Сеть. Ещё одна его "жертва" — Татьяна — после завершения общения с Куршиным начала получать от него сообщения, в которых он призывал её "оглядываться по сторонам". Ещё в одном случае он угрожал девушке написать на неё заявление в полицию, но та вовремя заблокировала его. Четвёртая девушка после аналогичных сообщений добавила Куршина в чёрный список и прекратила общение с ним.

Своё общение с девушками Куршин не скрывал и выкладывал ролики с ними в чат своего телеграм-канала. По предварительной информации, блогер в ближайшее время хотел уехать из России к своей очередной девушке, несмотря на вторую форму допуска к гостайне.

Сегодня в квартире Куршина прошёл обыск. Живущая этажом выше мать блогера в ходе мероприятий кратко резюмировала всю его деятельность: "Ну что, допрыгался?" — сказала женщина.

Напомним, Куршина задержали сегодня на Ленинградском вокзале в Москве. Его обвиняют в дискредитации Российской армии. Подобные сообщения он активно публиковал в своём ТГ-канале.

О том, как именно Куршин высирался на российскую армию и много что еще, можно почитать вот тут https://t.me/boris_rozhin/96364 И конечно же возникает вопрос, как это могло продолжаться полтора года при наличии закона о фейках и дискредитации ВС РФ. При этом Куршин работал на оборонном предприятии и имел допуск.

Но в конечном итоге Куршиным озаботились. А еще говорят, что у нас авторитарная система…

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