Мнение: О тяготах жизни за МКАДом… Санкции начинают убивать россиян?

Москвичи по-прежнему не замечают «адских» санкций Запада, которыми лидеры стран свободного мира год назад обещали «сокрушить» российскую экономику. И не очень сокрушаются по этому поводу. Но то — #столица. Ежу понятно, что власти до последнего будут её холить и лелеять, во избежание. Опять же богатства страны концентрируются в её центре, что создаёт запас прочности.

А как там, за МКАДом, где «жирок» не так велик?

Уже — плохо. Уже люди вот этот гнёт санкций начинают ощущать на себе даже чисто физически…

Очередное подтверждение этого пришло из города, находящегося почти за 500 км от российской столицы. Одного из тех промышленных центров, что держат отечественную экономику на плаву. Ну а как живут простые работяги?

Наглядно показывает #новость.

В Нижнем Новгороде произошло массовое отравление… устрицами. Все жертвы употребляли морепродукты в разных ресторанах города. После этого у них наблюдались одинаковые симптомы — тошнота, рвота, головокружение, галлюцинации и судороги.

Вот!

А я ведь предупреждал, что в Москве чудовищно вздорожали устрицы, даже белорусские. Кто бы сомневался, что и до Нижнего эта колея тоже дойдёт. Ну а российский #бизнес продолжает экономить на издержках ради получения сверхприбыли: тут не меняется ничего. Отсюда и до беды недалеко. Тем более — «в условиях санкций».

В итоге нижегородское управление Роспотребнадзора вынуждено было опубликовать важные правила, которыми следует пользоваться горожанам при заказе устриц в заведениях общественного питания. Отмечается, в частности, что моллюски в ресторанном аквариуме «должны лежать вогнутой створкой раковины вниз, а сами створки — либо полностью закрыты, либо слегка приоткрыты. Однако при лёгком постукивании они обязаны закрыться».

Тяжко жить, в общем, под бременем западных санкций. Теперь вот устриц придётся выбирать тщательне́е…

А других невыносимых тягот бытия на сегодня, пожалуй, и нет.

Но и этих ведь хватит?

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