 

“Злоупотребляет”: кем стала Пугачева в Израиле

31.08.2023, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заграничная жизнь исполнительницы хита “Миллион алых роз” привела к образованию долга за газ в России. Сумма для звезды такого уровня довольно небольшая – менее 16 тысяч рублей. Учитывая доходы певицы, она может внести деньги без особого труда, однако не торопится это делать. Алла Пугачева, как пишет Mash, нарвалась на судебный иск со стороны ресурсоснабжающей организации.

Интернет-издание “Подмосковье сегодня” получило занимательную информацию от юриста Георгиевой, которая четко дала понять, кем стала Примадонна в Израиле. По мнению специалиста, теперь звезда – недобросовестный должник, поскольку увиливает от погашения долга в силу местоположения. Согласно правовым нормам, выданные российским судом исполнительные листы не имеют весомого значения за границей.

“Зная о том, что можно избежать ответственности, она просто злоупотребляет правом”, – подметила эксперт, оценивая план, которым, похоже, руководствуется Алла Пугачева.

Однако поставщик газа на участок Примадонны может разрешить ситуацию в свою пользу. По словам юриста, есть несложная схема, путем которой организация способна полностью прекратить оказание услуг звезде. Это нужно, чтобы долг не увеличивался с течением времени.

Георгиева напомнила, что долги передаются по наследству. Так что Алла Пугачева оказывает родным медвежью услугу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Trust Group: отзывы клиентов компании о лучших странах для ведения бизнеса

31.08 / Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

31.08 / “Было ошеломительно”: поникшая Высоцкая объявила о прощании

31.08 / Interia – российские «Ланцеты» стали настоящим кошмаром для украинских солдат

31.08 / Развод неминуем: 5 главных ошибок в выборе жены

31.08 / На Мосурбанфоруме в “Зарядье” пройдет концерт сводного хора “Московского долголетия”

31.08 / Das Erste – на 40% выросли поставки российского СПГ на рынок Европы по сравнению с 2021 годом

31.08 / Шпионил за ней? Бритни Спирс обвинила экс-мужа в сговоре с ее отцом

31.08 / На уехавшую за границу Пугачеву подали в суд из-за долгов

31.08 / Американские кассетные боеприпасы в Афганистане приносят страдания даже спустя 20 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика