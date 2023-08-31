Патриарх Варфоломей рекомендовал шортить свопционы на пару евро-юань

По мнению

турецкого хедж-фонта Agia Sophia Capital, управляющим директором которого является патриарх Константинопольский Варфоломей,

в ближайшем инвестиционном цикле короткая позиция на свопцион евро-юань может

принести доходность до 15%. При этом предстоятель вселенской церкви призывает

инвесторов самостоятельно оценивать свою готовность к рискам в случае, если события

будут развиваться по неблагоприятному сценарию.

В рассылке для

инвесторов фонда отмечается, что идея шортить пару евро-юань была явлена

патриарху Варфоломею в результате откровения. Патриарху во сне явился архангел Гавриил

и предостерёг от увеличения длинной позиции на гонконгском рынке, вместо этого

посоветовав обратить внимание на свопционы. Как утверждается в письме, ранее инвестиционные

идеи, полученные таким образом, становились прибыльными в 66,6% случаев.

С позицией

турецких коллег не согласен эксперт банка «Пересвет-инвест», принадлежащего

Русской православной церкви. По мнению фондового управляющего иеромонаха

Владлена (Морганенко), инвестиционные рекомендации можно давать только на

основании тщательного анализа рынков. По мнению отца Владлена, представители

Небесного воинства не дают людям торговых и инвестиционных рекомендаций, а их

источником могут быть замаскировавшиеся под ангелов бесы, являющиеся впавшему в

ересь патриарху Константинопольскому.

—