Скандалы: Три суда встали на сторону пьяного слесаря, но Верховный — отменил их решения

Верховный суд РФ разрешил увольнять выпившего сотрудника без освидетельствования

Три судебные инстанции встали на сторону слесаря, которого уволили из-за алкогольного опьянения на рабочем месте, и восстановили его на рабочем месте. Суды мотивировали решение отсутствием медицинского заключения, которое подтверждало бы состояние сотрудника в тот день. Верховный суд не согласился с нижестоящими инстанциями об обязательности предоставления медосвидетельствования. По решению ВС России, для установления опьянения сотрудника необходимо учитывать совокупность факторов.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Иные доказательства

Работодатель может уволить сотрудника из-за появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения даже без соответствующего медицинского освидетельствования. Такое решение вынес Верховный суд России, определение суда проанализировало Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом», — сказано в определении суда.

Также, в соответствии с решением Верховного суда, уволить сотрудника могут и если он в рабочее время был пьяным не на своем рабочем месте, но на территории организации.

Суд, вынося такое решение, рассматривал дело слесаря-сборщика вертолетных двигателей, который пришел пьяным на работу — на оборонный завод «Красный октябрь» в Санкт-Петербурге. Работодатель составил в отношении сотрудника акт о нахождении на рабочем месте в нетрезвом виде.

Объяснительную сотрудник написать не смог, но написал на акте: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!»

Суды трех инстанций встали на сторону слесаря

Затем руководитель завода отправил мужчину на медицинское освидетельствование, но не стал оплачивать процедуру стоимостью 1600 руб. и не предоставил сотруднику транспорт, на котором бы тот оправился на процедуру. Слесарь платить тоже отказался. После этого его уволили.

Слесарь обратился в суд с требованием восстановить его на рабочем месте, выплатить зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию морального вреда. В суде он утверждал, что у руководства нет документального подтверждения его опьянения, а запись с извинениями на акте он сделал под давлением. Первая судебная инстанция восстановила сотрудника на рабочем месте, поскольку объективного доказательства опьянения сотрудника не было. Работодатель подал апелляцию, но апелляционная инстанция сочла представленные доказательства недостаточными.

В общей сложности суды трех инстанций вставали на сторону слесаря, признавая незаконность его увольнения, ссылаясь на отсутствие достаточных доказательств опьянения. Кроме того, суды удовлетворили требование мужчины о выплате части зарплаты и компенсации, а также в его пользу взыскали с работодателя сумму трат на юриста.

Верховный суд пересмотрел это решение, указав, что надо учитывать совокупность факторов, способных подтвердить опьянение работника. Решение о восстановлении мужчины на работе отменили, дело направили в суд первой инстанции для пересмотра.

Принуждать нельзя, оплачивать не обязан

Согласно материалам дела, которое рассматривал Верховный суд, руководство завода предприняло меры, чтобы отправить сотрудника на медосвидетельствование, но тот сам отказался пройти экспертизу. А работодатель при этом, как подчеркнули в суде, не в праве принуждать сотрудников к прохождению процедуры.

Не согласились в Верховном суде и с трактовкой нормы об обязанности работодателя оплачивать медзаключение. Как сказано в определении, работодатель должен взять расходы на себя, когда речь идет о проведении периодических медосмотров сотрудников с вредными и опасными условия труда для определения пригодности к работе и предупреждения профессиональных заболеваний. Медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения к этому не относится, отметили в суде.

При этом нижестоящие инстанции, указывают в ВС, сочли медосвидетельствование единственным доказательством состояния сотрудника. Суд же, по мнению высшей инстанции, обязан исследовать все фактические обстоятельства дела по существу и «не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы».

Анастасия Новикова

Оригинал материала: “Газета.ру”