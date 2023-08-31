Мнение: Врачи из Средней Азии помогут москвичам! (С.С.Собянин)

Очень интересная ситуация с отечественным, и в частности московским, здравоохранением – о которой я знаю чуть больше, поскольку проводил фокус-группы в Москве, а участники групп, что естественно, именно о московской медицине говорили едва ли не охотнее всего. Кстати, интересная деталь: в Москве, как известно (немногим, поскольку кампания почти незаметна), проходят в настоящий момент полностью управляемые выборы мэра, и, как мне рассказывают знакомые пиарщики, тема московского здравоохранения у них наглухо табуирована, вроде как лично Собяниным. Т.е. никакие «кандидаты в мэры», а на самом деле актеры этого довольно нудного спектакля, не получили от Главного Кандидата благословения хоть что-то там вякать о московском здравоохранении хотя бы минимально критическое. Про бордюры – можно, про поликлиники – нет.

Но для начала – довольно длинная цитата из канала «Вирусная нагрузка»:

«”Мы расширим прием в медицинские ВУЗы”, – говорили они в КОВИД, – “Ведь нам нужно больше врачей”. Сегодня, по данным Минздрава, сохраняется дефицит 26,5 тыс. врачей и 50 тыс. медсестер, а медицинские вузы продолжают поднимать стоимость обучения.

Рекордсменом стал Первый МГМУ им. И. М. Сеченова: цена первого курса обучения по специальности “Лечебное дело” выросла сразу с 415 тыс. до 650 тыс. рублей (+56%), а за все 6 курсов придется заплатить вместо 2,81 млн – 4,48 млн рублей. По специальности “Стоматология” стоимость первого года обучения выросла с 450 тыс. до 700 тыс. рублей (55%), за все время – с 2,49 млн до 3,91 млн рублей ю.

Схожая картина – в других медицинских вузах, в т.ч. в региональных, за исключением того, что цены там выросли не на сотни, а «всего лишь» на десятки тысяч рублей. Стоимость обучения среднего медперсонала впечатляет не меньше: во многих московских колледжах она достигает 180 тыс. за 1 год обучения.

Но рынок труда по-прежнему может предложить «дорогим выпускникам» не так много – даже в Москве средняя базовая зарплата медсестры оценивается в 40-60 тыс. рублей» (тг-канал Вирусная Нагрузка).

Попросту говоря – «отбить» затраты на получение медобразования для большинства «платников» будет невозможно, это такая своего рода «безвозвратная инвестиция». Типа, «родители должны напрячься в последний раз», с тем, чтобы у драгоценного чада была б по крайней мере надежная специальность в руках, гарантирующая кусок хлеба (врачи, как известно, даже в лагерях себя неплохо чувствуют, да и после мобилизации хотя бы не будут бегать с автоматом по минному полю, «штурмуя» позиции противника). Но все равно – затраты впечатляют, особенно 4,5 млн. в том же Первом Меде. Наш-то как раз его и заканчивал, и начиналось там всё, как сейчас помню, довольно по-божески – 180, что ли, тысяч за год… И ведь не так уж давно!

Но вообще на этом фоне взрывного роста «платности» довольно забавно звучат старые мантры про «социальную роль ЕГЭ» – дескать, благодаря ЕГЭ «дети из глубинки» получают шанс поступить в лучшие московские ВУЗы. 4,5 млн. за весь курс обучения – это, по провинциальным меркам, даже не одна, а две квартиры! Видимо, от обоих – отца и матери. Они оба идут на улицу бомжевать, а выучившийся отпрыск возвращается в родной город с дипломом и поступает в местную поликлинику терапевтом на конкурентную зарплату 30 тыс. в месяц. Все счастливы.

Так вот – а как же решается проблема нехватки врачей в городе-герое Москве? Я сам в поликлиники не хожу, так бы и помер в неведении – но, слава аллаху, чрезвычайно местами возбужденные участники ФГ, особенно пожилого возраста, мне всё разъяснили. Оказывается, все очень просто: в столичное здравоохранение буквально в массовом порядке нанимают все последние годы выходцев из Средней Азии: узбеков, таджиков и киргизов. Иной раз, жалуются столичные ксенофобы, «идешь по коридору, читаешь имена принимающих врачей, и только поражаешься: я что, в Хиву попала?!»

Что и понятно, на самом деле. Именно потому, что «отбиться» в даже относительно богатом московском бюджетном здравоохранении невозможно, выпускники столичных вузов в поликлиники не идут – они или ищут частные медцентры, или вообще меняют профиль деятельности (идут, например, стендаперами в Камедиклаб). Ну а вакансии заполняют менее прихотливые мигранты с медицинскими дипломами своих вузов из солнечных азиатских республик. Все б ничего, вот только эти врачи далеко не всегда хорошо владеют русским языком, из-за чего даже расспросить пациента о том, на что он жалуется, им удается не всегда. Бабули и дедули бывают этим весьма недовольны – о чем и сообщают в весьма экспрессивных выражениях на фокус-группах. Видимо, поэтому и требует Собянин не наступать своему подшефному электорату лишний раз на больную мозоль – учитывая, что, на взгляд московского правительства, никаких вариантов и нет: или терпите врачей с заковыристыми восточными фамилиями – или не будет никаких. Вон, мол, в Германии тоже серьезнейшая нехватка врачей и медсестер – а РФ хотя бы может припасть к живительному рынку квалифицированного медперсонала из некогда братских среднеазиатских государств!

Правда, судя по фокус-группам, к квалификации этого спасительного медперсонала тоже имеются разные вопросы… По идее – когда, как не в ходе выборной кампании на ключевую должность мэра столицы, обсуждать все эти животрепещущие проблемы? Должны сталкиваться позиции, греметь аргументы «за» и «против»! Можно было бы и за «успешно проведенную в Москве оптимизацию здравоохранения» поговорить. Но – не в этой жизни, не в этом государстве.

Лично я ни в какие поликлиники не хожу – чего и всем желаю.