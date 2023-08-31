 

Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

31.08.2023, 18:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немаловажной инициативой стала поддержка нуждающихся семей. Более 25 тысяч детей из таких семей получили льготные путевки, рассказал Воробьев.

«Этим летом отдохнуло свыше 260 тыс. детей. Там [в оздоровительных лагерях] было предусмотрено все, чтобы ребята могли отвлечься, насладиться детством и летом – 5-разовое питание, игры на свежем воздухе, турпоходы, посещения бассейна и боулинга, встречи со знаменитостями, вечерние посиделки у костра», – также добавил губернатор.

Дети участников СВО отправились в лагерь «Литвиново», где для них были организованы разнообразные мероприятия, включая показы фильмов, дискотеки, спектакли, и спортивные занятия, такие как плавание, бильярд и теннис.

Всего в Московской области в этом летнем сезоне действовало 111 детских оздоровительных лагерей. Самое большое количество лагерей располагалось в городах Пушкин, Истре, Коломне и Рузе – всего 49 лагерей с разнообразными программами от творческих и спортивных до музыкальных и палаточных.

Кроме того, около тысячи детей провели время в лагерях, оборудованных в подмосковных школах, где для них проводили мастер-классы, экскурсии, спортивные мероприятия и занятия с учителями.

Закрывшиеся пункты временного размещения также принимали детей из региона, предоставляя им возможность активного отдыха и интересных занятий.

Помимо этого, четыре лагеря на Кубани – «Премьера», «Электрон», «Родник» в Анапе и «Золотой колос» в Туапсе – приняли детей из Московской области.

Информация о всех лагерях и программах детского летнего отдыха доступна на специальном портале «Детские лагеря в Подмосковье», который помогает родителям выбрать наилучшее место для летнего отдыха детей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / “Было ошеломительно”: поникшая Высоцкая объявила о прощании

31.08 / Interia – российские «Ланцеты» стали настоящим кошмаром для украинских солдат

31.08 / Развод неминуем: 5 главных ошибок в выборе жены

31.08 / На Мосурбанфоруме в “Зарядье” пройдет концерт сводного хора “Московского долголетия”

31.08 / Das Erste – на 40% выросли поставки российского СПГ на рынок Европы по сравнению с 2021 годом

31.08 / Шпионил за ней? Бритни Спирс обвинила экс-мужа в сговоре с ее отцом

31.08 / На уехавшую за границу Пугачеву подали в суд из-за долгов

31.08 / Американские кассетные боеприпасы в Афганистане приносят страдания даже спустя 20 лет

31.08 / Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

31.08 / Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей к учебному году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика