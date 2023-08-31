Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

Немаловажной инициативой стала поддержка нуждающихся семей. Более 25 тысяч детей из таких семей получили льготные путевки, рассказал Воробьев.

«Этим летом отдохнуло свыше 260 тыс. детей. Там [в оздоровительных лагерях] было предусмотрено все, чтобы ребята могли отвлечься, насладиться детством и летом – 5-разовое питание, игры на свежем воздухе, турпоходы, посещения бассейна и боулинга, встречи со знаменитостями, вечерние посиделки у костра», – также добавил губернатор.

Дети участников СВО отправились в лагерь «Литвиново», где для них были организованы разнообразные мероприятия, включая показы фильмов, дискотеки, спектакли, и спортивные занятия, такие как плавание, бильярд и теннис.

Всего в Московской области в этом летнем сезоне действовало 111 детских оздоровительных лагерей. Самое большое количество лагерей располагалось в городах Пушкин, Истре, Коломне и Рузе – всего 49 лагерей с разнообразными программами от творческих и спортивных до музыкальных и палаточных.

Кроме того, около тысячи детей провели время в лагерях, оборудованных в подмосковных школах, где для них проводили мастер-классы, экскурсии, спортивные мероприятия и занятия с учителями.

Закрывшиеся пункты временного размещения также принимали детей из региона, предоставляя им возможность активного отдыха и интересных занятий.

Помимо этого, четыре лагеря на Кубани – «Премьера», «Электрон», «Родник» в Анапе и «Золотой колос» в Туапсе – приняли детей из Московской области.

Информация о всех лагерях и программах детского летнего отдыха доступна на специальном портале «Детские лагеря в Подмосковье», который помогает родителям выбрать наилучшее место для летнего отдыха детей.