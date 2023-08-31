 

Interia – российские «Ланцеты» стали настоящим кошмаром для украинских солдат

31.08.2023, 18:28, Новости дня
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У военных аналитиков нет сомнений в том, что российские дроны «Ланцет» — одни из лучших беспилотников такого типа в мире, пишет польский журналист Филипп Мельчарек. На портале Interia он объясняет, что именно по этой причине они оказались в состоянии нанести столь значительные потери Вооружённым Силам Украины. К счастью, количество этих дронов ограничено, но ситуация может измениться, предупреждает Мельчарек.


AP

«Россияне увеличили производство своих дронов-камикадзе, которые носят название «Ланцет». Это настоящий кошмар украинских солдат. Теперь мы можем поближе присмотреться к их феномену», — пишет на портале Interia польский журналист Филипп Мельчарек. 

В статье он объясняет, что российские беспилотники «Ланцет-3», вне всяких сомнений, один из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии, и обращает внимание на то, что Москва использовала их на фронте практически с самого начала украинского конфликта. Благодаря им русские получили опыт, и сейчас они представляют уже улучшенные версии. 

На видеоролике, опубликованном в соцсетях, дрон «Ланцет» представлен во время миссии. Он был запечатлён в разных ракурсах, поэтому можно поближе познакомиться с необычайными возможностями российской машины.

«У военных аналитиков нет сомнений в том, что дроны «Ланцет» — одни из лучших аппаратов такого типа в мире. Именно по этой причине они в состоянии нанести столь значительные потери Вооружённым Силам Украины», — отмечает автор. Одновременно он добавляет, что новые версии дрона можно запускать прямо с мобильной платформы, более того, можно оперативно установить его на внедорожник и доставить в безопасное место.

Процесс запуска беспилотника тоже происходит довольно легко, для этого необходим один человек, который одновременно может выступить оператором. Дальность дрона составляет 40 км, а скорость он развивает до 100 км/ч. Это объясняется мощным электродвигателем, который размещён в задней части аппарата. Занятно то, что в некоторых «Ланцетах» русские использовали двигатели производства одной из чешских компаний.

Филипп Мельчарек рассказывает, что дроны могут быть использованы для наблюдательных миссий, а также для атак камикадзе. Беспилотник в состоянии поднять как аппаратуру, так и взрывчатку массой до 3 кг. Из видеороликов миссии можно сделать вывод, что такой массы достаточно, чтобы уничтожить танк или бронированную машину, именно поэтому этот вид дрона всё чаще можно встретить в Запорожской области, где находится самая тяжёлая техника.

Однако, по мнению польского журналиста, настоящий феномен «Ланцета» — это способность практически остановиться в полёте или чрезвычайно быстро изменить направление его траектории, даже прямо перед избранной целью. Такими характеристиками не может похвастаться практически ни один дрон похожего размера и назначения. Это связано с расположением крыльев, выполненным в форме буквы Х. Такая форма отвечает за аэродинамику и хорошую манёвренность и помогает нанести точный удар. «Ланцеты» сеют страх среди украинской техники», — подчёркивает он. 

Автор также рассказывает, что в сети можно найти много видеороликов, на которых видно, как хорошо они справляются с нейтрализацией, например, польских гаубиц AHS Krab. «К счастью, производство одной штуки этого беспилотника обходится так дорого, что русские не могут использовать его в массовом масштабе. Однако в будущем эта ситуация может измениться, когда детали для них будут поставляться напрямую из Китая», — рассуждает Филипп Мельчарек на портале Interia.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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