Мнение: Почему глупые люди страдают от политкорректности

Как я и предсказывал, началось. Жаль, конечно, что я оказался прав, но тут было без вариантов — мошенники должны были в итоге добраться и до этой схемы.

Вот что мошенники делают сейчас. Находят контакт некого начальника: директора школы, например, или менеджера обычной коммерческой фирмы. Находят телефоны его подчинённых. Рассылают им сообщения якобы от имени руководства: «Мария Ивановна, это Иван Иванович, нашу фирму будут проверять по поводу поставок трансформаторов, вам будет звонить генеральный следователь ЦБ. Это важное расследование, поговорите с ним в месте, где никто не будет вас слышать, он будет запрашивать важную информацию».

Дальше по старой схеме — звонит «следователь», убеждает сотрудницу трансформаторного завода перевести деньги мошенникам в соседнюю страну. И так как «следователь» звонит по рекомендации, от лица знакомого, ещё и начальства, потерпевшие тают и верят.

При этом, интересный феномен, когда жертва начинает снимать деньги с банкомата или получать их в кассе банка, окружающие часто пытаются её остановить. Жертва обычно свирепо огрызается — дескать, вы ничего не понимаете, я знаю, что мне делать, я уверена. Советов здравомыслящих людей жертва не слушает.

Аналогичным образом люди попадают впросак, когда их вербуют в секты, в пирамиды, в тому подобные схемы обмана. Окружающие крутят пальцем у виска, а потерпевшие только отмахиваются — дескать, что ты понимаешь, у меня всё под контролем, я разбогатею сейчас.

Конечно, жулики были всегда, даже в древности. Но раньше у многих людей стоял в голове дополнительный предохранитель: по серьёзным вопросам они старались советоваться с умными людьми. Средний слушатель сказок правильно ассоциировал себя не с принцем на белом коне, а с Иваном-дураком. Сейчас такого нет — у нас демократия, власть народа. Называть дурака дураком — крайне неполиткорректно, потому что у дурака есть паспорт, он не состоит на учёте в дурке, он имеет право голосовать, и на нём, как вынуждены утверждать политики, держится вся система государственного управления.

Человеку, вообще, полезно знать свои ограничения, это важная часть воспитания. Ребёнок должен понимать, что он не может летать, как Супермен, или останавливать автомобили, выставив вперёд кулак, или делать всякие прочие крутые штуки из кино. Этому учат или родители, или школа, или сама жизнь. Однако, когда дело доходит до ограничений умственных, включается демократическое табу.

Мы можем сказать вслух, что средний человек физически немощен по сравнению со спортсменами, это будет обычной банальностью. А вот сказать, что средний человек житейски глуп, мы не можем. Поговорка «если ты такой умный, почему такой бедный» считается почти неприличной. Подразумевается, что в демократическом обществе все люди одинаково умны, дееспособны и могут принимать разумные решения относительно своих денег.

На этом очевидно неверном допущении строятся как открытые схемы обмана (телефонное мошенничество, к примеру), так и скрытые, такие как продажа структурных продуктов банков. Если вы принесёте в банк миллион рублей, обычный банк попытается вас надуть, предложив вложить деньги в невыгодный вам, но весьма выгодный банку инструмент.

Обществу в целом и хроническим жертвам мошенничества в особенности было бы гораздо выгоднее, если бы люди смотрели на жизнь более трезво. Понимали бы, что в своей профессиональной области — в программировании, допустим, или в токарном деле — они являются сильными специалистами, а за её пределами они беспомощны и наивны. Тогда часть людей пошла бы учить матчасть, чтобы научиться обращаться с личными деньгами, например, а другая часть людей научилась бы на все сложные вопросы отвечать корректно: «господин следователь, я не очень умный, я не понимаю, что происходит. Сейчас я позвоню своему адвокату (своей жене, своему другу, подставить нужное), он с вами поговорит».

Но нет, для признания себя глупым требуется незаурядный ум — особенно в современных условиях, когда называть дураков дураками неполиткорректно. Большая часть людей способна только притворяться дураками, когда им это выгодно, то есть «включать дурочку», пытаясь кого-нибудь надуть. При этом, повторюсь, мы живём в демократическом обществе, то есть вынуждены делать вид, будто средний избиратель — здравомыслящая персона, даже слегка умнее среднего, которая парадоксальным образом раз за разом отправляет представлять себя в Госдуму клинических дураков. «На хвастуна не нужен нож, ему немного подпоёшь, и делай с ним, что хошь» (ссылка):