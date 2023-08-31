Скандалы: Самокаты сметают с улиц

Под угрозой многомиллиардный бизнес

Электросамокаты стали массовым явлением всего несколько лет назад, но уже успели вызвать недовольство как властей больших городов, так и местных жителей. Париж первым среди европейских столиц ввел запрет на услуги кикшеринга. Тем же грозят российские сенаторы и депутаты. При этом рынок аренды самокатов в стране стремительно растет — в среднем на 60% в год. Возможен ли радикальный запрет модного вида транспорта в РФ и как на это будет реагировать рынок?

Парижский прецедент

С 1 сентября сервисам кикшерига необходимо убрать свои самокаты с парижских улиц. Решение было принято в апреле после проведения городского референдума, где большинство жителей поддержали их полный запрет. Теперь пионерам рынка — компаниям Lime, Dott и Tier — нужно избавиться от парка примерно в 15 тыс. электросамокатов.

Относительно новый вид транспорта пользовался в столице Франции большой популярностью: в 2022 году в городе зафиксировали около 400 тыс. поездок. Кроме того, идею пересадить всех на самокаты изначально поддерживали и местные власти. Мэр Анн Идальго продвигала концепцию «15-минутного города» и поощряла освобождение парковочных мест от автомобилей для создания велосипедных дорожек и удобных зон для пешеходов.

Но сервисы кикшеринга не смогли оправдать надежд, которые на них возлагались, говорила Идальго. Оказалось, что распространение самокатов не решило проблемы с пробками и выбросами вредных газов: на них пересаживались не автомобилисты, а те, кто предпочитал до этого общественный транспорт и пешие прогулки. Недовольство властей и жителей также вызывал вопрос безопасности из-за участившихся аварий со смертельным исходом. При этом в Париже действуют довольно строгие правила езды на самокатах — максимальная скорость ограничена 10 км в час.

С проблемами, которые создают микромобильные средства передвижения, борются уже по всему миру. Например, в Лондоне нельзя использовать частные электросамокаты из-за взрывов аккумуляторов, а в Стокгольме запрещено ездить на них по тротуарам. В Кельне с неправильно припаркованными или брошенными на улицах электросамокатами решили бороться с помощью огромных сборов — они могут достигать 130 евро в год с одного самоката (хотя с арендных велосипедов берут только 10 евро).

Решение о переносе парижской практики в РФ уже поддержала сенатор Елена Афанасьева. «Россия должна идти по этому пути. Полный запрет использования электросамокатов в городе спасет здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережет от тюрьмы», — заявила она. Ранее убрать электросамокаты с российских улиц предлагал сенатор Андрей Клишас. По его мнению, разрешить езду на них надо только в парках и частных поселках. Аналогичного мнения придерживается глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Доберутся ли запреты до России?

Ситуация с кикшерингом в Париже стала возможной из-за недовольства горожан хаотичной парковкой самокатов, поскольку оставлять устройство разрешалось в любой точке. Поэтому они часто мешали пешеходам, захламляли улицы и дворы и стояли в неподходящих местах, говорит в беседе с «Компаний» представитель сервиса кикшеринга Woosh.

«В России иная система парковок. Самокаты можно оставить только в специально отведенных местах, обозначенных в приложениях сервисов. Это могут быть либо стационарные конструкции, за которые можно закрепить замок, разметка на асфальте или виртуальные парковки (когда место для нее видно только в приложении)», — объяснили в компании.

В Woosh также добавили, что российские кикшеринги активно сотрудничают с городскими властями и открыто обсуждают вопросы безопасности и развития сервисов аренды. «Мы за взвешенный подход: если в какой-то локации самокаты мешают, мы их убираем. Но так, чтобы не нарушать транспортные сценарии горожан, которые пользуются самокатами для решения своих повседневных задач», — добавил собеседник.

По мере роста популярности электросамокатов менялись и правила езды на них. Согласно последним изменениям, внесенным в ПДД в октябре 2022 года, электросамокаты получили особый статус — средства индивидуальной мобильности (СИМ). В правилах также прописали максимально допустимую скорость (25 км/ч) и вес для такого вида транспорта (35 кг).

Теперь в российских городах будут устанавливать специальные дорожные знаки для самокатчиков. С точки зрения закона водитель СИМ остается пешеходом, но в случае нарушений ему придется заплатить штраф: за превышение скорости в 25 км/ч — 800 рублей, за вождение в нетрезвом виде — 1–1,5 тыс. рублей и т. д.

Введение серьезных запретов на работу кикшеринга в РФ маловероятно, говорит гендиректор сети автопрокатов «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. Тем не менее работу электротранспорта необходимо регулировать жестче, считает он.

«Нужно формировать культуру езды. В ДТП с участием электросамоката, как правило, все плохо заканчивается для самого водителя самоката. И чаще всего он же в аварии и виноват, потому что не знает ПДД и не изучил правила эксплуатации этого вида транспорта. Чтобы реально решить проблему транспортной дисциплины на дорогах, ее нужно ужесточить, а также доработать законодательство в сфере дорожного движения», — говорит Матвеев.

За последние три года количество ДТП с участием СИМ в РФ выросло вдвое. Согласно статистике МВД, в 2022 году зарегистрировали 941 аварию с участием электросамокатов — 19 человек погибли и 976 получили ранения. Еще в мае для решения проблемы депутаты предложили ограничить скорость езды на них до 15 км/ч и запретить их проезд по пешеходным улицам.

Однако участники рынка считают, что повысить безопасность на улицах это не поможет. В Whoosh отметили, что аварии в основном происходят с участием личных самокатов (70%). «Кикшеринги за счет контроля за своими устройствами ездят безопаснее. Частники — неконтролируемы», — добавили в компании.

Рынок в цифрах

Российский рынок кикшеринга по итогам 2022 года вырос на 64% — до 13,3 млрд рублей. В тройке лидеров остаются Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go», совокупная доля которых достигла 94%. В общей сложности сервисами аренды самокатов пользовалось порядка 15,5 млн человек, за год они совершили около 103,5 млн поездок.

Кикшеринги работают в 163 городах и локациях РФ. На рынке представлены порядка 40 компаний — помимо основных игроков, это «Карусель», lite, Molnia, E-motion, ToGoSharing и другие. Суммарное количество самокатов в их парке превышает 190 тысяч.

По объему поездок (50,8%) и выручке (47%) лидирует Whoosh. За шесть месяцев 2023-го выручка компании выросла на 62% год к году и составила 4,4 млрд рублей. Чистая прибыль — 1,3 млрд рублей (+228%).

Сервисы кикшеринга набирают обороты не только в России, это общемировая тенденция для крупных городов, которые смещают фокус с легкового транспорта на велосипедный и пешеходный, отмечает Матвеев. «Причины — пробки и проблемы с экологией. На сегодняшний день до 80% вредных выбросов в атмосферу в городах-миллионниках не от промышленных предприятий, а от нашего с вами транспорта», — добавляет он.

В России также растет спрос на личные электросамокаты. По данным исследования сервиса Semantex, самые обсуждаемые среди пользователей Сети бренды — KUGOO, Xiaomi, Mi Ninebot, MIDWAY и Hoverbot.

Что будет с рынком дальше (если не запретят)

Согласно прогнозам аналитиков «Трушеринга», к 2025 году объем отечественного рынка достигнет 39,5 млрд рублей, а рост составит 197,4% по сравнению с прошлогодним показателем. Парк сервисов кикшеринга к этому времени увеличится до 439 тыс. самокатов, а клиентская база — до 32,5 млн пользователей.

По оценкам консалтинговой компании Б1, к 2026 году показатель может повыситься до 96 млрд рублей, а значит, рынок будет расти в среднем на 60% в год. Аналитики отмечают, что темпы роста в РФ опережают мировые в четыре раза. Среди драйверов называют увеличение числа активных пользователей и развитие городской инфраструктуры.

Затормозить развитие отрасли могут излишняя зарегулированность и последствия геополитической обстановки, отмечают эксперты. В частности, речь идет об отъезде платежеспособного населения и проблемах с логистикой, из-за которых ввозить в РФ самокаты стало сложнее. Например, Whoosh использовал в своих самокатах чипы от американской STM, но из-за санкций начались перебои в поставках. В связи с этим компания перешла на процессоры китайского производства.

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”