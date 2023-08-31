 

Как питание может помочь снизить уровень холестерина

31.08.2023, 17:50, Разное
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Высокий уровень холестерина – фактор, способствующий развитию серьезных заболеваний, включая инсульты и сердечные приступы. Этот жирный компонент, находящийся в артериях, может представлять значительную опасность. При избыточном содержании холестерина он постепенно накапливается в сосудах, образуя бляшки в сочетании с другими веществами в крови. Начавшие незаметно для вас, эти бляшки могут привести к нарушениям нормального кровотока. Таким образом, повышенный холестерин – ключевой фактор риска для сердечных заболеваний и инсультов.

“Диета с высоким содержанием насыщенных жиров является основной причиной повышенного холестерина. К таким продуктам следует отнести жирное мясо, сыр, масло и сладости”, – говорит доктор Ирина Андреева, врач-терапевт. Однако не только продукты, но и напитки способствуют снижению уровня холестерина. Зеленый чай и чай из шибискуса рекомендуются для этой цели.

Точно так же, как некоторые продукты могут повысить холестерин, другие способны его снизить. Ваш завтрак может стать ключевым моментом в этом процессе. Рассмотрим три продукта, которые положительно влияют на уровень холестерина.

Овес – источник растворимой клетчатки, способствующей контролю холестерина. Исследования доказали, что употребление овса снижает уровень липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина). Поэтому добавление овся в рацион может помочь в борьбе с избыточным холестерином.

Авокадо – зеленый фрукт, который приобрел популярность как полезный продукт для завтрака. Оно богато сердечно-здоровыми жирами. Исследования показали, что употребление авокадо в рамках диеты с умеренным содержанием жиров помогает снизить уровень плохого холестерина.

Бобы – еще один пункт в списке продуктов для заботы о сердце. Фасоль содержит растворимую клетчатку, помогающую усваивать холестерин. Благодаря долгому перевариванию, поедание бобов также способствует продолжительному чувству сытости, что полезно для контроля веса.


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