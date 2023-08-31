Мнение: Шоколадница! Через час!

Итак, через час жду всех, кто хотел бы мою книгу “Страна утраченной эмпатии”, в заветной Шоколаднице на Китай-городе! Я уже на пути туда. В четверг, в Последний День Лета, всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Заодно посидим, попьем чайку, покалякаем за политику.

Кто не сможет прийти – “Эмпатию” по-прежнему можно заказать по почте [email protected] или просто в личку. Книга на глазах становится раритетом! (шучу) Если потеряетесь в зале, не дойдете, не найдете – звоните по телефону или пишите в Вацап +7915-823-1325. Велкам! В 6 часов вечера на Китайгороде!