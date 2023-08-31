 

Развод неминуем: 5 главных ошибок в выборе жены

31.08.2023, 17:35, Новости дня
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Сексолог и психолог Александра Миллер объяснила, что часто семьи распадаются по банальной причине — муж и жена не подходят друг другу. Как представителю сильного пола определиться со спутницей жизни и не прогадать? Пятый канал все выяснил.

Как минимум, нужно глядеть правде в глаза и не представлять избранницу той, кем она по сути не является. Рано или поздно иллюзии о партнерше рассеются, а несбывшиеся надежды останутся. В таком случае развод неминуем.

Среди ошибок в выборе жены выделяются следующие:

1. Несоответствие типажа фаворитки с потребностями, которые она должна выполнять в вашем идеальном браке. Одним мужчинам нужна заботливая хозяюшка, другим

смешная кокетка с обложки журнала. Все индивидуально!

2. Сексуальная несовместимость. Против природы не попрешь: интимная жизнь либо складывается, либо нет. Уровень страсти в браке можно пытаться регулировать, но если все тщетно, остается только смириться.

3. Эмоциональная разность. Когда она угрюмая молчунья, а он вечный “гвоздь программы” и весельчак, отношения обречены на провал.

4. Ценностные ориентиры. Один любит арбуз, другой свиной хрящик. Важно смотреть не друг на друга, а в одном направлении!

5. Визуальное расхождение. Если мужчина очень низкого роста, а женщина прирожденная баскетболистка высотой в два метра— лучше сразу насторожиться. То же самое, если облик претендентки на руку и сердце совершенно не совпадает с внешностью человека, с которым хочется прожить до самой смерти.


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