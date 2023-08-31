На Мосурбанфоруме в “Зарядье” пройдет концерт сводного хора “Московского долголетия”

На площадке Московского урбанистического форума в “Зарядье” 6 сентября выступит большой сводный хор “Московского долголетия”. В программу вошли советские и современные хиты.

Концерт начнется в 17:00 в большом амфитеатре. Запись будет доступна на странице “Московского долголетия” в соцсети “ВКонтакте” и на Rutube.

Хор разделен на 22 группы. Дважды в неделю участники занимаются с профессиональными хормейстерами.

Сводный хор насчитывает около тысячи участников, отметил замглавы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. По его словам, коллектив уже завоевал популярность среди жителей столицы.

“Очередное выступление сводного хора “Московского долголетия” станет одним из первых событий, посвященных празднованию Дня города Москвы. Коллектив подготовил новую программу, а также по традиции удивит зрителей репертуаром и подачей”, – сказал он.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Мероприятия проходят на площадках в парке “Зарядье”, “Лужниках”, Центральном выставочном зале “Манеж” и Гостином Дворе. Расписание событий доступно по ссылке.

В 2022 году в столице открылось 50 центров московского долголетия. Клубные пространства посетили более миллиона раз – это рекордный показатель в истории проекта.