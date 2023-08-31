 

В Думе рассмотрят целесообразность возвращения исконного летоисчисления

31.08.2023, 17:33, Разное
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С таким предложением в
нижнюю палату парламента обратились Межведомственная комиссия по историческому
просвещению и Московская патриархия. 

В случае положительного решения в федеральный закон «Об
исчислении лет» внесут изменения. Календарным годом будет считаться период с 1 сентября по 31 августа, а летоисчисление нужно будет указывать по
системе от сотворения мира, а не Рождества Христова. Соответственно, 2024 год
будет считаться 7533-м от сотворения мира, а новый год россияне будут встречать 1
сентября.

Председатель межведомственной комиссии по историческому
просвещению Владимир Мединский напомнил
в своем обращении в Думу, что именно такой порядок существовал в России до того,
как молодой царь Пётр изменил его указом, согласно которому 7209 год был
объявлен 1700-м, а началом года следовало считать 1 января.

За год до этого Петр I вернулся из Великого посольства, во
время которого посетил ряд европейских стран, где очевидно подвергся сильному иностранному
влиянию.

«Таким образом, переход на новый календарь стал одним из первых шагов
по насильственной европеизации России», — цитирует Мединского спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что межведомственная комиссия по историческому
просвещению сейчас внимательно пересматривает Петровскую эпоху и состоявшиеся
тогда реформы.

«Даже великие цари великой
страны иногда совершают ошибки, а ошибки стоит исправлять», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

В свою очередь, Московская патриархия в своем обращении в Думу напомнила,
что даже после петровской реформы в церковном календаре сохранилась традиция отмечать новолетие 1 сентября, однако
в связи с переходом на григорианский календарь в 1918 году эта дата сдвинулась
на 14 сентября. Поэтому в патриархии считают необходимо также рассмотреть
вопрос об отказе от календарной реформы 1918 года. Соответствующий запрос уже
направлен в Российский национальный комитет по истории и философии науки и
техники РАН для получения экспертного заключения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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