Рупор кремлевской пропаганды: В Америке настали темные времена

Агент Дональд продолжает разоблачать цитадель мирового империализма.

Согласно новому заявлению Трампа:

1. США являются банановой республикой.

2. В США настали темные времена.

3. В США преследуют политических оппонентов.

4. Власти США используют фашистский стиль управления государством.

В общем, все то, о чем врала советская пропаганда, оказалоь правдой.

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