 

Рупор кремлевской пропаганды: В Америке настали темные времена

31.08.2023, 16:50, Разное
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Агент Дональд продолжает разоблачать цитадель мирового империализма.
Согласно новому заявлению Трампа:

1. США являются банановой республикой.
2. В США настали темные времена.
3. В США преследуют политических оппонентов.
4. Власти США используют фашистский стиль управления государством.

В общем, все то, о чем врала советская пропаганда, оказалоь правдой.

Источник: Colonel Cassad


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