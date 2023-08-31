Рупор кремлевской пропаганды: В Америке настали темные времена
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Агент Дональд продолжает разоблачать цитадель мирового империализма.
Согласно новому заявлению Трампа:
1. США являются банановой республикой.
2. В США настали темные времена.
3. В США преследуют политических оппонентов.
4. Власти США используют фашистский стиль управления государством.
В общем, все то, о чем врала советская пропаганда, оказалоь правдой.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет