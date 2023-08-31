Скандалы: Элементы без опасности

В школах страны выявили тысячи нарушений правил

Накануне нового учебного года МВД и Росгвардия выявили в российских школах около 5 тыс. нарушений, связанных с безопасностью. Они касались целостности ограждений, недостатка освещения территории и видеонаблюдения. Были нарекания и к профессиональному уровню обеспечивающих охрану сотрудников ЧОП. Впрочем, в ведомствах уточнили, что руководители тех школ, где были выявлены проблемы, получили предупреждения и уже устранили нарушения.

Эксперты указывают, что все необходимые требования к безопасности школ прописаны в ГОСТ, и сейчас необходимо усиливать контроль за соблюдением стнадарта.

Прошлись проверкой

Правоохранительные органы выявили 4,8 тыс. нарушений, связанных с обеспечением безопасности, в ходе проверки готовности школ к началу нового учебного года. Об этом 30 августа на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилсекторе ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник.

— В основном они связаны с целостностью ограждений, освещением территории учреждений и видеонаблюдением, — сказал он, отметив, что в целом в последние два года число выявленных недостатков все же сокращается.

В проверках школ также приняли участие сотрудники Росгвардии и представители региональных межведомственных комиссий.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин обратил внимание на нарушения, которые касались технического оборудования систем безопасности, были вопросы к уровню профессионализма сотрудников частных охранных предприятий, которые работают в школах. По его словам, все выявленные нарушения уже устранены.

— На сегодняшний день 83% всех образовательных организаций подключены к пульту централизованного наблюдения, — отметил Валерий Грибакин. — Оставшиеся учебные заведения также обеспечены всеми элементами безопасности.

Не «проспать»

Требования к обеспечению безопасности образовательных учреждений прописаны в ГОСТ, напомнил «Известиям» адвокат, партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. В частности, работники охранной организации должны иметь документ, подтверждающий прохождение дополнительной подготовки или свидетельство о квалификации в сфере обеспечения безопасности образовательных организаций. А при оценке возможности обеспечения охраны необходимо учитывать площадь объекта, его посещаемость и степень внешних и внутренних угроз.

Нарушение ГОСТа — это основание для привлечения виновного, например охранника, к уголовной ответственности, добавил он.

— Если зафиксирован факта оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновному грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы, — подчеркнул эксперт. — Если же есть потерпевший, ему причинен тяжкий вред или он скончался, то наказание составит до шести лет лишения свободы.

Если же потерпевших несколько, то статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В законе «Об образовании» говорится, что безопасность детям в школе должна обеспечить образовательная организация. То есть ответственность несет не только охранник, но и директор школы, отметила адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

— Необеспечение или ненадлежащее обеспечение безопасных условий может стать основанием для привлечения директора к ответственности, чаще всего дисциплинарной. Например это может быть увольнение, — рассказала она «Известиям».

Необходимо, чтобы руководство школ внимательнее относилось к выбору охранных предприятий, считает специалист в сфере безопасности Владимир Кондратенко.

— Львиная доля ответственности за безопасность лежит на сотрудниках ЧОП, — рассказал «Известиям» эксперт. — К сожалению, мы знаем много случаев, когда охранник «проспал» террориста, который пронес оружие или не проверил рамки, которые должны реагировать на такие предметы. Но среди охранников есть люди, которые, как и большинство гражданских лиц считают, что беда обойдет стороной и ничего не произойдет.

Владимир Кондратенко считает, что усиление контроля и привлечение правоохранительных органов, в том числе Росгвардии к проверке сотрудников ЧОП, — правильный шаг, который поможет отсеять безответственных охранников и избежать трагедий.

Накануне нового учебного года МВД и Росгвардия выявили в российских школах около 5 тыс. нарушений, связанных с безопасностью. Они касались целостности ограждений, недостатка освещения территории и видеонаблюдения. Были нарекания и к профессиональному уровню обеспечивающих охрану сотрудников ЧОП. Впрочем, в ведомствах уточнили, что руководители тех школ, где были выявлены проблемы, получили предупреждения и уже устранили нарушения. Эксперты указывают, что все необходимые требования к безопасности школ прописаны в ГОСТ, и сейчас необходимо усиливать контроль за соблюдением стнадарта.

Прошлись проверкой

Правоохранительные органы выявили 4,8 тыс. нарушений, связанных с обеспечением безопасности, в ходе проверки готовности школ к началу нового учебного года. Об этом 30 августа на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилсекторе ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник.

— В основном они связаны с целостностью ограждений, освещением территории учреждений и видеонаблюдением, — сказал он, отметив, что в целом в последние два года число выявленных недостатков все же сокращается.

В проверках школ также приняли участие сотрудники Росгвардии и представители региональных межведомственных комиссий.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин обратил внимание на нарушения, которые касались технического оборудования систем безопасности, были вопросы к уровню профессионализма сотрудников частных охранных предприятий, которые работают в школах. По его словам, все выявленные нарушения уже устранены.

— На сегодняшний день 83% всех образовательных организаций подключены к пульту централизованного наблюдения, — отметил Валерий Грибакин. — Оставшиеся учебные заведения также обеспечены всеми элементами безопасности.

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Не «проспать»

Требования к обеспечению безопасности образовательных учреждений прописаны в ГОСТ, напомнил «Известиям» адвокат, партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. В частности, работники охранной организации должны иметь документ, подтверждающий прохождение дополнительной подготовки или свидетельство о квалификации в сфере обеспечения безопасности образовательных организаций. А при оценке возможности обеспечения охраны необходимо учитывать площадь объекта, его посещаемость и степень внешних и внутренних угроз.

Фото: ТАСС/Octagon.Media/Н. Чернохатова

Нарушение ГОСТа — это основание для привлечения виновного, например охранника, к уголовной ответственности, добавил он.

— Если зафиксирован факта оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновному грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы, — подчеркнул эксперт. — Если же есть потерпевший, ему причинен тяжкий вред или он скончался, то наказание составит до шести лет лишения свободы.

Если же потерпевших несколько, то статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В законе «Об образовании» говорится, что безопасность детям в школе должна обеспечить образовательная организация. То есть ответственность несет не только охранник, но и директор школы, отметила адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

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— Необеспечение или ненадлежащее обеспечение безопасных условий может стать основанием для привлечения директора к ответственности, чаще всего дисциплинарной. Например это может быть увольнение, — рассказала она «Известиям».

Необходимо, чтобы руководство школ внимательнее относилось к выбору охранных предприятий, считает специалист в сфере безопасности Владимир Кондратенко.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Львиная доля ответственности за безопасность лежит на сотрудниках ЧОП, — рассказал «Известиям» эксперт. — К сожалению, мы знаем много случаев, когда охранник «проспал» террориста, который пронес оружие или не проверил рамки, которые должны реагировать на такие предметы. Но среди охранников есть люди, которые, как и большинство гражданских лиц считают, что беда обойдет стороной и ничего не произойдет.

Владимир Кондратенко считает, что усиление контроля и привлечение правоохранительных органов, в том числе Росгвардии к проверке сотрудников ЧОП, — правильный шаг, который поможет отсеять безответственных охранников и избежать трагедий.

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День без ограничений

1 сентября следить за правопорядком в школах будет более 130 тыс. сотрудников МВД. Кроме них к мониторингу будут привлечены представители Росгвардии и общественники — народные дружины и казачьи формирования, сообщил Станислав Колесник.

— Никаких ограничений движения вблизи образовательных учреждений не будет, — отметил представитель МВД. — Мы готовы к обеспечению порядка, как в День знаний, так и на протяжении всего учебного года.

Также представители Росгвардии провели проверку владельцев огнестрельного оружия, которые живут недалеко от образовательных учреждений, рассказал Валерий Грибакин.

— Сотрудники Росгвардии проверили более 220 тыс. владельцев оружия. В результате было изъято свыше 5 тыс. единиц оружия, причина — нарушение правил хранения, — сказал он.

При этом и местные власти уже отчитались о том, как будет обеспечиваться безопасность в День знаний и во время всего учебного года. Так, министр образования Московской области Илья Бронштейн заявил в конце августа, что в регионе проведена приемка школ: проверялась антитеррористическая, пожарная безопасность, соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований.

А заместитель главы правительства Московской области Алексей Гержик сообщил, что во всех подмосковных образовательных учреждениях имеются тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. Кроме того, он сообщил, что в день знаний будет усилено патрулирование на дорогах, ведущим к школам, детсадам и колледжам, правоохранительные органы организуют дополнительные наряды.

Роман Солдатов, Валерия Мишина

Оригинал материала: “Известия”