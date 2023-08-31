 

Школьникам запретили приходить на занятия с небритыми ладонями

31.08.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минпросвещения напомнило учащимся средних школ и их родителям о необходимости брить ладони рук для всех учеников старше 12 лет.

За посещение занятий с небритыми ладонями школьников ждут дисциплинарные взыскания.

Обязанность проверять состояние ладоней учеников возложена на завучей по воспитательной работе. В случае, если школьник появится в учебном заведении с волосами на ладонях, при первом нарушении ему делается замечание, при втором – директор вызывает родителей. В случае злостного и постоянного нарушения этого правила ученик может быть отчислен или переведён в коррекционный класс.

– Это элементарная гигиена, – говорит замминистра просвещения Антон Викторов. – Мы же не пускаем в школу без сменной обуви, или с грязными ногтями, или с блохами. Побрить ладошки раз в неделю – не так уж и сложно. Родители должны следить, чтобы их сыновья неукоснительно следовали этому правилу, так сказать, сделали это своей привычкой. Сбривать волосы с ладоней следует вплоть до того момента, как у молодого человека появится девушка, дальше проблема решится сама собой и волосы перестанут расти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Кардиолог Варфоломеев назвал 7 симптомов тромбоза – требует срочной медицинской помощи

31.08 / Диетолог Василиса Пономарева рассказала, как эффективно контролировать порции и уменьшить потребление пищи

31.08 / **Значительное улучшение скорости мобильного интернета: Билайн расширяет сеть в 31 регионе России**

31.08 / “Прислуга выглядит шикарнее” – внешний вид Волочковой на новом фото неприятно удивил

31.08 / Звезда Comedy Woman о работе в новом шоу: Неимоверно сложно

31.08 / Потомкам реабилитированной помещицы Салтыковой выделят земли в Костромской губернии и 2 тысячи душ

31.08 / Средняя зарплата в первом полугодии 2023 года в реальном выражении увеличилась на 6,9%

31.08 / “Назвал меня полоумной старухой” – Талызина ответила оскорбившему ее Ширвиндту

31.08 / Попытки правительства ограничить закупку импортных товаров госкомпаниями не поддержаны ГПУ

31.08 / МИД Франции заготовил шаблон осуждения переворота в очередной африканской стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика