Школьникам запретили приходить на занятия с небритыми ладонями

Минпросвещения напомнило учащимся средних школ и их родителям о необходимости брить ладони рук для всех учеников старше 12 лет.

За посещение занятий с небритыми ладонями школьников ждут дисциплинарные взыскания.

Обязанность проверять состояние ладоней учеников возложена на завучей по воспитательной работе. В случае, если школьник появится в учебном заведении с волосами на ладонях, при первом нарушении ему делается замечание, при втором – директор вызывает родителей. В случае злостного и постоянного нарушения этого правила ученик может быть отчислен или переведён в коррекционный класс.

– Это элементарная гигиена, – говорит замминистра просвещения Антон Викторов. – Мы же не пускаем в школу без сменной обуви, или с грязными ногтями, или с блохами. Побрить ладошки раз в неделю – не так уж и сложно. Родители должны следить, чтобы их сыновья неукоснительно следовали этому правилу, так сказать, сделали это своей привычкой. Сбривать волосы с ладоней следует вплоть до того момента, как у молодого человека появится девушка, дальше проблема решится сама собой и волосы перестанут расти.

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