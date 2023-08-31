 

Кардиолог Варфоломеев назвал 7 симптомов тромбоза – требует срочной медицинской помощи

31.08.2023, 15:20, Разное
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Тромбоз — серьезное состояние, которое может привести к опасным осложнениям, если не принимать своевременные меры. Он возникает, когда образуются тромбы, которые могут блокировать кровоснабжение органов, представляя потенциальную угрозу для жизни.

Свертывание крови, неотъемлемая функция организма, спасает от чрезмерного кровотечения при травмах. Однако не рассасывающиеся сами по себе тромбы могут стать опасными, переносясь по телу и блокируя кровоснабжение важных органов. Например, инсульт может быть вызван тромбом в мозге, а тромб в легких — легочной эмболией, что приводит к серьезным последствиям.

Симптомы тромбоза могут проявиться в ногах или руках. Важно обратиться за медицинской помощью, если вы заметите следующее:

– Пульсирующая или схваткообразная боль.
– Припухлость.
– Покраснение.
– Повышенная температура участка кожи.

Также стоит обратиться к специалисту, если у вас возникли:

– Внезапная одышка.
– Острая боль в груди, усиливающаяся при вдохе.
– Кашель или кашель с кровью.

Риск тромбоза повышается в ряде случаев, включая нахождение в больнице после операции, избыточный вес, курение, использование комбинированных гормональных контрацептивов, а также неконтролируемые факторы. Людям старше 60 лет, больным раком, сердечной недостаточностью, а также имеющим варикозное расширение вен, следует особенно обратить внимание на профилактику.

Для минимизации риска рекомендуется:

– Следовать инструкциям медицинской команды, если вы в больнице, включая ношение специальных чулков и прием антикоагулянтов.
– Избегать длительного бездвижного положения.
– Ограничить потребление алкоголя.
– Прекратить курение.
– Поддерживать активный образ жизни, включая регулярные прогулки.
– Обеспечивать достаточное употребление воды.


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