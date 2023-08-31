**Значительное улучшение скорости мобильного интернета: Билайн расширяет сеть в 31 регионе России**

Компания Билайн продолжает свой путь модернизации сети, и до конца текущего года завершит процесс обновления частотных диапазонов 1800 МГц и 2100 МГц в 31 регионе России. Это значительно увеличит скорость мобильного интернета в указанных местах, в среднем на треть, как пишет пресс-служба оператора.

Планируется также расширение использования частотного диапазона в сети 4G LTE после завершения этих работ. Аналогию с расширением проезжей части можно провести, чтобы проиллюстрировать эффект от этой модернизации. “Вместо двухполосной дороги клиенты получат скоростное трехполосное шоссе,” – уточнили в пресс-службе Билайна. Это означает, что сервисы, особенно зависящие от качества сети, смогут одновременно использовать более широкий канал передачи данных.

Такие улучшения приведут к более быстрой загрузке веб-страниц, возможности воспроизведения видео и музыки в высоком качестве, а также повышению четкости звука и изображения во время видеосвязи и видеоконференций.

По словам представителей компании, на данный момент работы по модернизации частотного диапазона 2100 МГц завершены в таких городах, как Орел, Благовещенск, Новосибирск, Ставрополь, Черкесск, Тула, Магадан, а также в других населенных пунктах. Планируется, что в ближайшее время завершится процесс обновления диапазона 2100 МГц в филиалах компании в Калининграде, Тамбове, Воронеже, Белгороде, Липецке, Брянске, Архангельске и Хабаровске.

Важно отметить, что рефарминг – это процесс перераспределения и повторного использования радиочастот, принадлежащих оператору. Этот подход позволяет освобождать частоты и внедрять новые стандарты сотовой связи LTE.

Что касается частотного диапазона 1800 МГц, компания уже завершила процесс рефарминга в филиалах Билайна в Санкт-Петербурге, Астрахани, Бурятии, Магадане, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. До конца года планируются аналогичные работы по обновлению диапазона 1800 МГц в филиале компании в Архангельске.