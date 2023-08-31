 

Шпионил за ней? Бритни Спирс обвинила экс-мужа в сговоре с ее отцом

31.08.2023, 15:10, Новости дня
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Бритни Спирс смело можно назвать одной из тех звезд, которых никогда не перестают обсуждать. Увы, зачастую это связано не с радостными событиями, происходящими в ее жизни, а с громкими скандалами. Пару недель назад на весь мир прогремела новость о том, что певица разводится с фитнес-инструктором Сэмом Асгари спустя год брака. В этот союз и без того мало кто верил, а теперь опасения поклонников лишь подтвердились.

Как многие и предполагали, развестись мирно у супругов не вышло. Асгари обвинил Спирс в изменах и потребовал пересмотра брачного контракта, согласно которому ему не должно достаться ничего из имущества жены. Как оказалось, у Бритни нашлось, чем ответить экс-возлюбленному.

СМИ сообщают, что артистка тоже выдвинула против бывшего мужа обвинение. Звезда заявила, что мужчина лгал ей на протяжении всей совместной жизни. По мнению блондинки, Асгари находился в сговоре с ее отцом, который долгое время был ее опекуном. Бритни уверена, что Сэм шпионил за ней и докладывал всю информацию ее родителю. За это, как считает певица, экс-избранник получал награду в виде средств, которые были взяты из ее же кармана.

Информация, которую обнародовала одна из приятельниц артистки, вызвала противоречивые мнения. Некоторые искренне пожалели Спирс, понимая, что в ее непростой ситуации она вполне могла угодить в такую ловушку. Однако нашлись и те, кто не поверил в историю со шпионажем. По их мнению, подобные обвинения кажутся странными на фоне того, что еще недавно певица называла мужа главной поддержкой и опорой.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что подавший на развод муж отобрал у Спирс самое дорогое.


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