 

“Прислуга выглядит шикарнее”: внешний вид Волочковой на новом фото неприятно удивил

31.08.2023, 13:55, Новости дня
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Если раньше внешность Анастасии Волочковой вызывала у публики лишь восхищения, то с годами все изменилось. Теперь вместо похвалы балерине все чаще приходится выслушивать критику. Пользователи регулярно указывают артистке на неопрятный вид и нелестно высказываются о ее нарядах.

Судя по всему, неприятные комментарии не слишком обижают звезду. В противном случае она бы, вероятно, уже давно удалила свой аккаунт в социальных сетях. А балерина не только продолжает держать связь с фанатами, но и регулярно радует их новыми снимками, несмотря на негатив.

Накануне в блоге Анастасии появились очередные кадры, вызвавшие бурную реакцию аудитории. На снимке, сделанном в домашней обстановке, блондинка предстала рядом со своей помощницей Лолой и ее дочкой. Балерина порассуждала о том, как быстро выросла девочка, и сообщила, что та идет в первый класс. Но вместо того чтобы поздравить школьницу, многие решили раскритиковать артистку.

Внешний вид Волочковой на новом фото неприятно удивил некоторых подписчиков. Им не понравилось, какой наряд звезда выбрала для снимка. Анастасия позировала на фото в майке красного цвета, штанах с ярким принтом и обуви с декором в виде цветка. Часть фанатов посчитала, что на фоне ухоженной сотрудницы знаменитость выглядит нелепо.

“Ну оденьтесь Вы уже красиво”, “Прислуга выглядит шикарнее хозяйки”, – написали пользователи.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Волочкова вслед за Кудрявцевой отреагировала на критику стилиста Рогова.


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