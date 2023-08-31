 

Потомкам реабилитированной помещицы Салтыковой выделят земли в Костромской губернии и 2 тысячи душ

31.08.2023, 13:33, Разное
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Московское апелляционное судилище завершило рассмотрение дела о возвращении доброго и честного имени столбовой дворянке, графине Дарье Николаевне Салтыковой, оболганной бумагомарателями за средства иностранных агентов. Потомки боярыни также заявили и материальные требования – вернуть в собственность незаконно изъятые у неё земли и души. 

О позиции и аргументах заявителя рассказал стряпчий, боярин Э.Э. Пашаев. 

«Хотелось бы отметить, что никого боярыня не убивала. Это всё враки. В тот исторический период не было вакцин и необходимой медицинской помощи, поэтому и смертность, особенно в осенне-зимний период, была высокой, а летом крепостные умирали от жары из-за отсутствия кондиционеров, которые в то время ещё не изобрели, да и сегодня пользоваться ими могут только бояре», – подчеркнул он.

Боярин Пашаев добавил, что на счёт убийств графини несправедливо записали множество пропавших без вести крестьян. 

«Если человек пропал без вести, как можно заявлять, что его убили? Холоп мог просто заблудиться в лесу и быть съеден волками. Ну не боярыня же вступила в преступный сговор со зверем. А тела утонувших крестьян говорят о том, что они не умели плавать, и это неудивительно, ведь их никто не обучал ввиду отсутствия квалифицированных тренеров по плаванию. Поэтому мы требовали исключительно оправдательный приговор», – заявил стряпчий.

По итогам заседания судилище признало Дарья Николаевну Салтыкову невиновной в массовых убийствах, вернуло ей звание столбовой дворянки, а также постановило выделить ей земли в Калужской губернии и две тысячи душ. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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