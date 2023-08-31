Средняя зарплата в первом полугодии 2023 года в реальном выражении увеличилась на 6,9%

Средняя зарплата в первом полугодии 2023 года в реальном выражении увеличилась на 6,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эту информацию опубликовали «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата.

В июне текущего года среднемесячная начисленная зарплата составила 76 604 рубля, что на 14,1% больше, чем в июне 2022 года, и на 5,2% выше, чем в мае 2023 года. Информации о зарплатах за июль пока нет. Относительно пенсий, средний размер выплаты составил 19 476 рублей в июле, что на 5,9% превышает уровень июля 2022 года.

Секторы с наивысшими зарплатами оказались сферы добычи нефти и газа (169 473 рубля), финансирования и страхования (156 581 рубль), а также табачного производства (153 374 рубля). Сотрудники почты, курьеров (40 583 рубля), производителей мебели (42 777 рубля) и работники гостиничного бизнеса и общественного питания (43 483 рубля) получили самые низкие зарплаты.

Согласно анализу Росстата, наиболее распространенный диапазон зарплат в РФ составляет от 27 тыс. до 45 тыс. рублей, этим уровнем воспользовалось 26,7% россиян. 1,7% зарабатывают менее 7 тыс. рублей, и 7,6% получают более 100 тыс. рублей.

Эксперты, прокомментировавшие данные для «Ведомостей», связывают рост зарплат с недостатком кадров, вызванным уходом некоторых специалистов за границу, усилением отдельных секторов из-за импортозамещения и демографических проблем. Отмечается, что повышение зарплат наблюдается в конкретных сферах, таких как IT, строительство и недвижимость, логистика, транспорт, розничная торговля. В этих областях компании вынуждены бороться за персонал, что стимулирует повышение заработной платы.

Согласно статистике Росстата, уровень безработицы в РФ в июле достиг исторического минимума с 1991 года — 3%. Общее количество безработных в июле составило 2,276 миллиона человек, что на 75 тысяч меньше, чем в июне.