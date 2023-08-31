Попытки правительства ограничить закупку импортных товаров госкомпаниями не поддержаны ГПУ

Попытки правительства ограничить закупку импортных товаров госкомпаниями не поддержаны Государственно-правовым управлением (ГПУ) президента. В предложениях Минфина ограничить импорт сославшись на социальные функции государственных компаний не нашли поддержки, так как свести деятельность государственных предприятий к некоммерческой сфере затруднительно.

ГПУ подчеркнуло, что предлагаемые поправки нарушают нормы Всемирной Торговой Организации (ВТО), хотя сейчас действия этого органа ограничены. Российский протекционизм, усиленный санкциями и потребностью в импортозамещении, не позволяет отказаться от международных обязательств, настаивает ГПУ. Это может свидетельствовать о стремлении РФ сохранить статус международного участника, несмотря на разделение партнеров на дружественных и недружественных.

Вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил Минфину, Минпромторгу, Минэкономики, ФАС и Казначейству переработать законопроект, направленный на объединение правил национального режима в государственных закупках (согласно 44-ФЗ) и закупках госкомпаний (согласно 223-ФЗ) с учетом замечаний ГПУ. Измененный проект должен быть представлен в правительство к 25 октября. Запрос от “Ъ” к Минфину остался без ответа, но Минпромторг подтвердил получение поручения.

Суть проекта Минфина заключается в двух вариантах обоснования преимуществ отечественных поставщиков в рамках закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ), согласно соглашению ВТО: для закупок военного назначения (для госкомпаний, работающих на гособоронзаказ) и для заказчиков, являющихся некоммерческими организациями и выполняющими социальные и управленческие функции. Эта широкая конструкция помогла бы государству распространить национальный режим на все закупки госкомпаний и была мотивирована экономическими интересами. В августе Денис Мантуров указал на ограниченность внутреннего рынка и потребность в стимулировании спроса на российскую продукцию через расширение нацрежима на 223-ФЗ (этот рынок примерно втрое больше прямых госзакупок).

Государственные закупки уже имеют ограничения и запреты на импорт (ценовые преференции и предпочтение отечественных поставщиков перед иностранными). Минфин в настоящее время работает над оптимизацией этих норм для государственных закупок.

В случае закупок госкомпаний такие ограничения не действуют из-за обязательств РФ перед ВТО. Вопреки этому протекционистское лобби долгое время настаивало на создании механизмов обхода этих правил. Например, введение квот на закупку отечественной продукции госкомпаниями, которое также не получило поддержки ГПУ, сопровождалось указанием президента на согласование с нормами ВТО.

Новые изменения стали возможными из-за усиления санкций и потребности РФ в ускоренном импортозамещении. Эти поправки были разработаны на основе указания президента и нацелены на упрощение закупок отечественной продукции. Несмотря на это, инициатива Минфина вызвала вопросы относительно ее соответствия международным обязательствам России.