Мнение: Парня никто не ждет?

В Выборге всю ночь шел дождь. А утром, когда люди шли на работу, увидели молодого парня на инвалидной коляске, который спал под аркой. Вот фотографию прислали.

Нахлынули рифмованные строки.

Спит человек.

Что ему снится?

Может провинция?

Может столица?

Может друг боевой,

Что вернуться не смог?

Он-то вернулся

Хоть и без ног…

Почему он спал под аркой? Ему некуда пойти? Его никто не ждет?

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