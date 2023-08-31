 

Мнение: Парня никто не ждет?

31.08.2023, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Выборге всю ночь шел дождь. А утром, когда люди шли на работу, увидели молодого парня на инвалидной коляске, который спал под аркой. Вот фотографию прислали.

Нахлынули рифмованные строки.

Спит человек.
Что ему снится?
Может провинция?
Может столица?
Может друг боевой,
Что вернуться не смог?
Он-то вернулся
Хоть и без ног…

Почему он спал под аркой? Ему некуда пойти? Его никто не ждет?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Попытки правительства ограничить закупку импортных товаров госкомпаниями не поддержаны ГПУ

31.08 / МИД Франции заготовил шаблон осуждения переворота в очередной африканской стране

31.08 / Роскомнадзору хотят передать данные абонентов сотовых операторов

31.08 / Пришлось нанять охрану – Караулова стала жертвой преследования

31.08 / Никаких цыган, трансвеститов и наркоманов! – В России набирает популярность концепция эксклюзивного бизнеса в противовес инклюзивному

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Нигер выдвинул ультиматум Франции

31.08 / Индикаторы экономических настроений (ESI и EEI) в зоне евро продемонстрировали негативную динамику в августе

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Американское ядерное оружие в Европе

31.08 / Депрессия, тревожность или усталость: Почему у вас дома беспорядок?

31.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Перебежчики на советско-китайской границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика