 

Принц Гарри рассказал о психологических травмах: и вот кто виноват

31.08.2023, 6:30, Новости дня
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По словам принца, он часто разговаривает с Арчи, которому недавно исполнилось четыре года. Они рассуждают о том, кем мальчик хочет стать, когда вырастет. Гарри отмечает, что наследник мечтает быть то космонавтом, то пилотом. Он старается объяснить мальчику, что, кем бы он ни стал по профессии, намного важнее его характер и сила духа.

Принц Гарри уверен, что благодаря нему в мире стали намного больше уделять внимание проблемам психологического здоровья. Когда он только пришел в армию, то это словосочетание считалось ругательным.

Однако, как отмечает принц, его проблемы начались гораздо раньше. Основные психологические травмы младшему сыну короля Карла III нанесла смерть матери в 1997 году. Гарри потерял самого близкого и родного человека в 12 лет, а служба в Афганистане стала “спусковым крючком”.

Принц Гарри снова обвинил отца и других родственников в том, что в детстве они не поддержали его после смерти принцессы Дианы. “Никто из окружающих не мог мне помочь”, – поделился он.

Теперь Гарри хочет как можно больше времени уделять проблемам психологической помощи людям. Сын Карла III считает, что важно и нужно привлекать внимание к этой проблеме, и он видит в этом свою миссию. Кстати, теперь Гарри идентифицирует себя как отца двоих детей и хозяина пары собак.


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