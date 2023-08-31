Швеция не будет поставлять истребители Gripen Киеву в ущерб собственной безопасности

Швеция не планирует поставлять истребители Gripen собственного производства Киеву в ущерб собственной безопасности, поскольку скандинавская страна ещё не вступила в НАТО, пишет Dagens Nyheter. По данным газеты, для эффективного развёртывания самолётов на Украине необходимо безвозмездно передать украинским ВВС хотя бы одну дивизию в количестве 16-20 единиц, что составляет 20% от всего шведского военного авиапарка.



AP

В Швеции вопрос передачи самолётов Gripen, на которых уже совершили испытательные полёты украинские лётчики, является весьма актуальным. Помимо американских F-16, шведские истребители находятся вверху списка самой желаемой военной техники, которую просит Украина, — частично для восполнения многих сбитых самолётов украинских ВВС, частично потому, что нынешние самолёты российского производства устарели, передаёт издание Dagens Nyheter.

Украинские ВВС испытывают трудности с поддержкой своих наземных войск и эффективной защитой собственного воздушного пространства. Нехватка истребителей также замедляет наступление ВСУ, которые подвергаются атакам российских беспилотников, истребителей и ударных вертолётов. Дания, Нидерланды и Норвегия ранее заявили, что готовы безвозмездно передать Украине истребители F-16 американского производства, напоминает газета.

Преимущество F-16 заключается в том, что таких самолётов имеется в большом количестве в ряде стран, где идёт процесс их замены на более современные F-35. Шведский Gripen более современен, чем F-16, поскольку вся система обслуживания неприхотливой машины специально спроектирована так, чтобы её можно было рассредоточить и скрыть от превосходящего противника. Как отмечает автор статьи, Gripen был разработан для противостояния советским МиГ-29 и Су-27, а также их преемникам.

Обычно на внедрение нового типа самолётов уходят годы, так как помимо самого обучения по управлению Gripen, необходимо координировать техническое обслуживание и работу радиолокационных систем. По данным источников Dagens Nyheter из военных кругов, украинские лётчики с опытом и знанием английского языка смогут научиться летать на Gripen в течение трёх месяцев. Также для ВВС Украины потребуется провести 12-месячное обучение соответствующего обслуживающего персонала в лице авиационных техников и налаживание координации работы наземной инфраструктуры.

Согласно шведским военным, для эффективного развёртывания самолётов Gripen на Украине на начальном этапе необходимо формирование хотя бы одной дивизии в количестве 16—20 единиц, однако для того, чтобы иметь возможность влиять на воздушные бои в определённом районе, потребуется как минимум две дивизии. Шведская авиационная дивизия обычно насчитывает 16 самолётов, восемь из которых всегда должны быть готовы к бою. Всего в Швеции на сегодняшний день имеется 96 самолётов Gripen в составе шести дивизий, пишет Dagens Nyheter.

Передача 20 истребителей Киеву означала бы сокращение боевой авиации Швеции на 20%, против чего выступило правительство страны. Тем не менее после визита Зеленского шведские политики снова задумались о том, чтобы возобновить изучение предпосылок для поставки самолётов Gripen украинским ВВС. В то же время Швеция не готова осуществить такую сделку, не являясь формально членом НАТО, резюмирует Dagens Nyheter.

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