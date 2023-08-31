Рупор кремлевской пропаганды: Американское ядерное оружие в Европе

По оценке FAS, на шести авиабазах в пяти европейских странах развернуто около 100 американских ядерных бомб B61. При этом на британской авиабазе Лейкенхит ведется подготовка к возможному получению тоже ядерного оружия.

@poisk_mil – цинк

Разумеется, когда на Западе закатывают истерики по поводу переброски российского ядерного оружия в Белоруссию, про уже развернутое на территории Европы ядерное оружие и его носители, США лицемерно помалкивают.

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