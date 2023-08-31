 

Рупор кремлевской пропаганды: Американское ядерное оружие в Европе

31.08.2023, 4:30, Разное
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По оценке FAS, на шести авиабазах в пяти европейских странах развернуто около 100 американских ядерных бомб B61. При этом на британской авиабазе Лейкенхит ведется подготовка к возможному получению тоже ядерного оружия.

@poisk_mil – цинк

Разумеется, когда на Западе закатывают истерики по поводу переброски российского ядерного оружия в Белоруссию, про уже развернутое на территории Европы ядерное оружие и его носители, США лицемерно помалкивают.

Источник: Colonel Cassad


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