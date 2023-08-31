 

Мнение: Шоколадница и Эмпатия… в четверг!! Последний день лета!

31.08.2023, 4:05, Разное
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Да! Почему всегда по средам?! Решил для разнообразия провести встречу с будущими читателями в той самой заветной Шоколаднице… в четверг, то есть – уже сегодня!! В конце концов, мой супербестселлер только набирает и набирает в актуальности, так что прочесть его тем, кто еще до него не добрался, будет всяко очень полезно!

В общем, жду сегодня в четверг, в Последний День Лета, всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Заодно посидим, попьем чайку, покалякаем за политику.

Кто не сможет прийти – “Эмпатию” по-прежнему можно заказать по почте [email protected] или просто в личку. Книга на глазах становится раритетом! (шучу) Если потеряетесь в зале, не дойдете, не найдете – звоните по телефону или пишите в Вацап +7915-823-1325. Велкам! В 6 часов вечера на Китайгороде!

Источник: Размышления вольного социолога


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