 

Эксперты ожидают снижения спроса на ипотеку в России к октябрю

31.08.2023, 2:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Осенью планируется повышение ипотечной ставки, в связи с этим многие россияне пытаются успеть оформить документы на старых условиях. По словам специалистов, по статистике количество ипотечных заявок выросло в целом, но снизилось в разделе вторичного жилья.

После повышения ставки некоторое время будет наблюдаться затишье. Людям нужно будет, так сказать, прийти в себя и психологически адаптироваться к новым расценкам и оценить свои возможности. К октябрю, скорее всего, спрос на иптеку снизится, но затем россияне снова будут брать ипотеку уже на новых условиях.

Как считает руководитель департамента городской недвижимости “НДВ Супермаркет Недвижимости” Елена Мищенко, если раньше россияне могли позволить себе жилье за пять миллионов рублей, то теперь будут искать не дороже трех миллионов. Подобная мера даст возможность сохранить среднестатистическую ежемесячную выплату на прежнем уровне – около 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Daily Telegraph – у Украины есть лишь призрачный шанс на вступление в ЕС

31.08 / Эксперты ожидают снижения спроса на ипотеку в России к октябрю

31.08 / Что будет с заброшенными дачными участками?

30.08 / “С самого утра убираю”: родившая Тодоренко отчаянно борется с фекалиями

30.08 / Многодетная звезда “Универа” Кожевникова сообщила о новой беременности и показала откровенное фото: Делюсь

30.08 / “Вплоть до пожара”: в чем подвох проводки в дачном доме

30.08 / “Напоказ”: Собчак разместила фото живота со словами о беременности

30.08 / Die Welt – наступают непростые времена — Европе грозит политический раскол

30.08 / Экс-сотрудник Госдепа – контрнаступление Украины обернулось для неё потерей людей и уничтожением техники

30.08 / “Школьная форма обошлась в 110 тысяч”: на что Бородина спустила деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика