Мнение: О героической смерти Рамзана Кадырова… Опять август?

Действительно, непростой месяц: два «суперлуния», одно из которых сегодня.

Возможно, с этим связано…

А может, просто есть люди, которым по жизни нравится играть со смертью в поддавки. Новопреставленный «герой трёх республик» был из их числа. И «пехотинец Путина» Рамзан Кадыров, познавший вкус крови с отроческого возраста, похоже, тоже. Недаром они так органично смотрятся вместе. И так непринужденно троллят старуху с косой.

Ну и вот…

Глава Чечни Рамзан #Кадыров не просто заговорил о собственной смерти, но и стал её уговаривать. Поводом стали очередные спекуляции то ли в СМИ, то ли в соцсетях, то ли в украинской «сетке». В итоге…

«Я смогу скоропостижно скончаться», — признал непримиримый чеченский боец. И тут же подчеркнул, что даже не станет сильно возражать против своей кончины «хоть завтра», если того потребуют Вера, Родина и… Владимир #Путин. О роли последнего, наверное, имеется смысл рассказать подробнее. Благо информация из первых уст.

«Я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе, — торжественно и пафосно в который раз объявил Рамзан Кадыров. — Я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет #смерть. Да, я смогу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати говоря, я обязан жизнью. И не один раз, а дважды…». Также он сообщил, что ему как члену команды верных пехотинцев «смерть не страшна».

С другой стороны, вы ведь тоже заметили, как Ахьмад-Хьаьжин Рамзан старается не подставляться под удар? И там, где реально опасно, не показывается. И лечиться ездит к единоверцам за рубеж. И в любых конфликтах не заходит слишком далеко, всегда вовремя останавливаясь. И телохранители его…

Однако в России не даром говорят: не буди лихо, пока оно тихо. И верят, что разговоры о своей смерти притягивают старуху с косой. А ведь #август ещё не окончен. По старому стилю — тем более.

И в смысле смерти у Рамзана Кадырова — всё ещё впереди ©?

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