Мнение: О провале резидента Зеленского… Его начинают «сливать»?

В прошлом году #Украина неимоверно гордилась тем, как её маленькому президенту рукоплещут великие мира сего. И сам бывший резидент «Квартала 95», поймав свой звёздный час и став «человеком года» по версии Time, раздувался от гордости тоже. Но — sic transit gloria mundi. Повторить «успех» на бис у него уже не получится. А вскоре, возможно, придётся испытать вкус гнилых помидоров и тухлых яиц: судьба плохих актёров везде одинакова.

Как же так случилось, что недавний любимец западной публики начал превращаться в изгоя?

А секрет в том, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский был дутой фигурой с самого начала. Но Запад в политических целях поддерживал его имидж как стойкого лидера мужественной нации. В чисто политических целях. Тогда как на самом деле проблемы были изначально.

Просто их до времени заметали под ковёр. А теперь, когда ВСУ в ходе «контрнаступа» уверенно не оправдали возложенных на них высоких ожиданий, начали выпускать дозированную правду. Как это снова сделала Guardian.

По её данным, Владимир Зеленский «провалился» с самых первых шагов в большой политике. В частности, как сообщает издание, он «провалил» свою первую встречу в Овальном кабинете с президентом США Джо Байденом. Двум мужчинам не удалось установить взаимопонимание, поскольку требование украинского лидера вступить в НАТО и «абсурдный анализ» динамики развития альянса привели президента США «в бешенство».

«Даже самые ярые единомышленники Владимира Зеленского в администрации Джо Байдена согласились с тем, что он облажался, – пишет автор книги «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки» Франклин Фоер о встрече в сентябре 2021 года. — Украинский президент долго добивался встречи в Белом доме. Дональд Трамп отказал ему. А Джо Байден согласился на встречу. И зря».

Изначально оба главы государств были не очень высокого мнения друг о друге. Владимир Зеленский считал Джо Байдена слабым, особенно из-за отмены санкции в отношении компании, строящей «Северный поток-2». Но и, президент #США был о своём визави «не очень высокого мнения» из-за дружеских отношений того с ультраправым сенатором-республиканцем из Техаса Тедом Крузом.

Тем не менее, в официальной стенограмме выступлений Байдена и Зеленского перед журналистами содержатся заявления о взаимном уважении и политических целях. На деле произошла размолвка. Джо #Байден ожидал выражений благодарности за поддержку США, но Владимир Зеленский «напичкал свои беседы длинным списком требований». Главное из них: «Украина должна вступить в #НАТО».

Джо Байдену тогда было 78 лет. Владимиру Зеленскому — 43. По данным Guardian, старший «пытался передать мудрость, которая могла бы умерить пыл младшего», в том числе отмечая отсутствие достаточной поддержки для вступления Украины в НАТО. «Разочарование Зеленского перекрыло плохо сказалось на его логике. Умоляя о вступлении в НАТО, он начал читать лекции о том, что эта организация является историческим реликтом с ослабевающим значением. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из альянса. Это был абсурдный анализ и вопиющее противоречие. И это взбесило Байдена», — резюмирует итог встречи издание.

И самое интересное во всём этом, что хотя о разногласиях между двумя лидерами было известно давно, «пикантные» подробности о глубоком невежестве и тупом упрямстве Владимира Зеленского начали появляться только сейчас, в преддверии украинских президентских выборов 2024 года, которые Вашингтон настойчиво рекомендует Киеву провести. Быть может, американский истеблишмент увидел, что в украинском «полезном идиоте» реальной пользы стократ меньше, чем идиотизма. И начал того аккуратно сливать.

Таки сольёт или продолжит, морщась, терпеть?

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