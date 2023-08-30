Анна Политковская

Сегодня Анне Степановне Политковской исполнилось бы 65 лет. Ее нет с нами уже почти 17 лет, а заказчики убийства до сих пор остаются без наказания.

Но мы помним ее и предлагаем вспомнить и вам:▪️Фильм «Как убили Анну», в котором рассказана история нашего собственного расследования убийства Политковской. ▪️«Центровой из Центороя» — один из самых острых текстов Анны Степановны с тогда еще совсем молодым Рамзаном Кадыровым, которого поставили во главу Чечни.▪️Флешмоб «Танго свободы» — в честь дня рождения Анны наши читатели и соучастники 30 августа 2021 года играли любимую композицию Политковской в разных точках земли.Завтра мы вручим ежегодную премию имени Анны Политковской.

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