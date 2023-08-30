Мнение: Цели США на Украине, коварство британских банков, американцы продали Израиль

1. Откровенность американских властей регулярно ставит пособников США в неловкое положение. Невозможно всерьёз защищать людей, которые озвучивают вот такое прямым текстом. Из свежего — Алексей Антонов цитирует слова Митта Ромни, возможного президента США в 2012 от республиканцев (ссылка):



Суть ситуации на Украине в изложении ведущего республиканского сенатора Митта Ромни (системного-системного), перевожу:

«Самое важное, что мы можем сделать для укрепления нашей позиции по отношению к Китаю, — это увидеть поражение России на Украине. Потому что Россия и Китай союзники, и ослабление России ослабляет и Китай», — сказал Ромни.

Он добавил: «Мы не теряем ни одной жизни на Украине», не упомянув при этом сотни тысяч погибших украинцев.

«Украинцы героически сражаются против России, которая направила на нас 15000 единиц ядерного оружия. Это похоже на то, что мы уменьшаем и опустошаем российскую армию за очень небольшую сумму денег по сравнению с тем, что мы тратим на собственную оборону».

«Помощь Украине во многом отвечает национальным интересам Америки и нашим национальным интересам. И лучшее, что мы можем сделать для Америки, — это увидеть как люди, у которых есть ядерное оружие, становятся всё слабее», — заключил Ромни.

2. Поляки поставили барьеры для ввоза украинского зерна, Папа Римский положительно высказался о Российской Империи… Похоже, все на Западе теперь кидают Украину. Даже британцы, так много вложившие в развязывание украинского кризиса, стараются от Украины отгородиться (ссылка):



Британские банки начали принудительно закрывать счета компаний, которые торгуют с Украиной. Об этом со ссылкой на письмо Британско-украинской торговой палаты (BUCC) и Британско-украинский бизнес-совет сообщает газета Politico.

Это связано с опасениями по поводу санкций в отношении России и вопросами отмывания средств. Как заявил сопредседатель BUCC Бейт Томс в письме министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту, британские фирмы все больше «боятся торговать с Украиной» из-за риска закрытия счетов. Он также отметил, что торговая палата получила множество жалоб от компаний, которые уже столкнулись с закрытием счетов или неудачными попытками их открытия из-за сделок в Украине.

«Проведение даже одной украинской транзакции может привести к закрытию счета. Британские банки обычно отказываются открывать счета, если ожидается какая-либо сделка с Украиной», — написал Томс.

3. Кримсональтер комментирует подковёрную игру США. Ради поддержки выгодных им цен на нефть американцы с лёгкостью жертвуют интересами своих сателлитов (ссылка):

Заметка на полях умения американцев сливать интересы любимых и вечных союзников.

Для того чтобы сдержать рост цен на нефть, вызванный совместным сокращением ОПЕК+ и действиями Саудовской Аравии, США фактически сняли санкции с Ирана. Это не моя оценка, это – оценка и информация Bloomberg, напрямую от американских официальных лиц:

«В то время как Иран и США предпринимают осторожные дипломатические попытки переговоров, возвращение к их истекшему ядерному соглашению остается отдаленной перспективой. Но для мировых рынков нефти пакт [между США и Ираном] уже вступает в силу.

Месяцы секретной дипломатии между двумя странами привели к прогрессу в обмене пленными, разблокировке замороженных активов и, возможно, даже в обогащении Ираном урана. Похоже, они также заключили неформальную договоренность о потоках нефти.

Официальные лица США в частном порядке признают, что постепенно ослабили некоторые санкции в отношении продажи иранской нефти. Тегеран восстановил добычу до самого высокого уровня с момента введения запрета пять лет назад и отправляет в Китай большую часть нефти за последние десять лет. Иранские официальные лица уверены, что вскоре они добудут еще больше нефти.

Увеличение предложения на рынке помогает умерить цены на нефть, которые на этой неделе [на бирже ICE] в Лондоне опустились ниже 85 долларов за баррель, обеспечивая облегчение потребителям и центральным банкам после многих лет безудержной инфляции.

Сохранение под контролем стоимости бензина, которая сейчас составляет около 4 долларов за галлон, может также помочь предвыборной кампании президента Джо Байдена в 2024 году» (ссылка).

Израиль (стратегический и вечный союзник США, обвешанный всеми возможными привилегиями и гарантиями) будет в восторге. И от выросших доходов Ирана и от готовности Вашингтона закрыть глаза на иранский ядерный потенциал. Это прекрасно.

Остаётся выяснить, каких ещё “союзников” администрация Байдена готова (тихонечко и неофициально) продать и слить для того чтобы увеличить шансы на победу Байдена осенью 2024 года. Одна восточноевропейская территория – абсолютно очевидная кандидатура на следующий подковёрный слив. Вопрос в цене.