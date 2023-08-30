Бумажные трубочки для напитков оказались вредными для экологии и человека

Была проведена новая исследовательская работа, результаты которой продемонстрировали, что бумажные соломинки для напитков оказывают негативное влияние на экологии и здоровье человека. Эксперимент на эту тему был опубликован в Daily Mail.

Эксперты из Университета Антверпена проверили несколько десятков брендов трубочек для напитков на наличие синтетических химикатов. Позже выяснилось, что вредные вещества чаще всего встречаются в составе бумажных трубочек и соломинках из бамбука.

Ученые утверждают, что такие вещества, как поли и PFAS провоцируют развитие проблем со здоровьем, в том числе снижение веса у новорожденных, болезни щитовидной железы и повреждения печени.