 

Экс-сотрудник Госдепа – контрнаступление Украины обернулось для неё потерей людей и уничтожением техники

30.08.2023, 20:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Контрнаступление Украины изначально было обречено на провал, потому что у неё не было ничего для ведения боевых действий, заявил бывший сотрудник Госдепа США Мэттью Хо в интервью Judging Freedom. По его словам, Киев упрямо продолжает «принимать неверные решения», закрывая глаза на тысячи жертв и огромное количество уничтоженной техники.

Если у вас нет машин, оборудования, топлива, способности вести механизированную войну против механизированного противника, вы будете повержены. И это как раз к тому, о чём я только что говорил: обучать каждого украинца носить винтовку, стрелять из РПГ, создавать самодельные взрывные устройства…

Потому что то, что вы сейчас наблюдаете (а люди, которые меня слушали, знают, что я придерживаюсь мнения, что этот конфликт зашёл в тупик), произошло из-за того, что Украина приняла неверное решение в отношении защиты Бахмута, продолжая вводить туда войска, делая вид, что вводит туда подразделения — подразделения, которые лучше было бы отправить на копание оборонительных сооружений, на другие действия по подготовке к новой российской атаке. 

И наконец, разумеется, это украинское наступление, которое не принесло ничего, кроме нескольких маленьких деревень на расстоянии полудюжины километров или около того, ценой целых подразделений, массы техники, а также огромного количества жизней. Понимаете, теперь вы поставили Украину, израсходовав все имеющиеся у неё резервы, в такое положение, когда она может потерпеть провал.

Дата выхода в эфир 29 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Die Welt – наступают непростые времена — Европе грозит политический раскол

30.08 / “Школьная форма обошлась в 110 тысяч”: на что Бородина спустила деньги

30.08 / Михаил Мишустин и Андрей Воробьев дали старт работы обновленной подстанции “Пахра” в Домодедове

30.08 / “Наслаждаемся”: Прилучный отдохнул с женой по методу Волочковой

30.08 / Как в Москве прощаются с режиссером Панфиловым: душераздирающие кадры

30.08 / Собянин: В Москве создается кинокластер мирового масштаба

30.08 / В Архангельске нетрезвый водитель сбил мать с грудным ребенком

30.08 / Запад плохо понимает русских — они не сдадутся и не допустят разрушения собственной страны

30.08 / Военные Габона положили конец 50-летнему правлению семьи Бонго Ондимба в бывшей французской колонии

30.08 / Большая дискотека Мосурбанфорума в “Лужниках” пройдет 2 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика