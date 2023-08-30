Ночь беспилотников

Одна из самых масштабных атак БПЛА. Что известно.

В ночь на 30 августа города РФ вновь были атакованы беспилотниками, и это была одна из самых масштабных атак.Взрывы и работу ПВО зафиксировали в аэропорту Пскова, в Брянске, Рязанской, Калужской, Орловской, Московской областях. На некоторое время были закрыты на прием и отправку рейсов московские аэропорты — Внуково, Шереметьево и Домодедово.Подробности — в нашем материале.

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